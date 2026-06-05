ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 7. Juni 2026, um 21:45 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Ist die SPD bereit für große Reformen, Frau Bas?"

Die SPD steht unter Druck wie selten zuvor: Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend liegt die Partei bei dreizehn Prozent, ihre klassische Anhängerschaft wählt immer häufiger die AfD. Gleichzeitig muss die SPD-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas Reformen mitverantworten, von denen sie selbst sagt, sie würde manche lieber nicht anfassen. Wie steht es um die Reformbereitschaft der SPD? Was wird aus der geplanten Flexibilisierung des Acht-Stunden-Tags, wie soll die Rente langfristig finanziert werden - und wie kann die SPD das Vertrauen der arbeitenden Mitte wieder für sich gewinnen?

Die Gäste:

Bärbel Bas (SPD, Parteivorsitzende, Bundesministerin für Arbeit und Soziales)

Moritz Schularick (Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft)

Daniel Friedrich Sturm (Leiter Hauptstadtbüro, Der Tagesspiegel)

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell