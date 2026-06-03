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Weber bei "maischberger": Gescheiterte UN-Bewerbung ist "keine Niederlage für Merz"

Berlin (ots)

Der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP) und stellvertretende Parteivorsitzende der CSU Manfred Weber hat die gescheiterte Kandidatur Deutschlands um einen nicht ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat relativiert: "Das ist keine Niederlage für Friedrich Merz", sagte Weber in der ARD-Talksendung "maischberger". Deutschland habe "zugegebenermaßen in bestimmten Punkten klarere Position bezogen, beispielsweise an der Seite von Israel zu stehen." Dies werde "sicher international differenzierter gesehen", aber es sei "deutsche historische Aufgabe".

Kritik an Deutschlands Haltung zu internationalen Rechtsprinzipien wies Weber zurück: "Das Völkerrecht ist fundamental". Mit Blick auf den Iran allerding schränkte der CSU-Politiker diese Position ein. Da könne Deutschland "nicht nur rum kritisieren in der Welt", sondern müsse sich "diesen Realitäten stellen. Und wenn Paragrafen uns nicht schützen, muss man auch manchmal robust zugreifen", sagte Weber bei "maischberger".

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

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