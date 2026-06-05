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"maischberger" am Montag, 8. Juni 2026, 23:05 Uhr im Ersten

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München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen: Hubert Aiwanger, Freie Wähler (Bayerischer Wirtschaftsminister und Parteivorsitzender) Katharina Dröge, Bündnis'90/Die Grünen (Fraktionsvorsitzende) Jana Puglierin (Sicherheitsexpertin) Constantin Schreiber (Axel Springer) Gregor Peter Schmitz (Stern) Alisha Mendgen (Focus) Schwarz-Rote Reformen und Wirtschafts- und Energiepolitik Darüber diskutieren der bayerische Wirtschaftsminister und Vorsitzende der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, und die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge. NATO-Strategie der USA und Krieg in der Ukraine Im Studio: die Politikwissenschaftlerin des European Council on Foreign Relations, Jana Puglierin. Es kommentieren: Der Auslandsreporter von Axel Springer, Constantin Schreiber, der Chefredakteur des Stern, Gregor Peter Schmitz, und die Hauptstadtkorrespondentin des Focus, Alisha Mendgen. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar

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