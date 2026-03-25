Audiotainment Suedwest GmbH & Co. KG

Audiotainment Südwest steigert die Reichweite seiner vier Radioprogramme auf 5,863 Millionen Hörer pro Tag*

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Ludwigshafen/Mannheim (ots)

Mit den vier Radioprogrammen bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und ROCK FM hat die Audiotainment Südwest in der heute veröffentlichten Media-Analyse ma 2026 Audio I ihre Reichweite auf insgesamt 5,863 Millionen Hörerinnen und Hörer pro Tag* ausbauen können.

"Tage wie dieser - die Veröffentlichung der Media-Analyse - haben für Radiosender eine große Bedeutung. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörer für Ihre Unterstützung. Sie haben uns allen bei diesen Zwischen-Zeugnissen für die Radiostationen gezeigt, was wir verändern müssen und wo Sie uns mit sehr guten Schulnoten bewertet haben", so Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Audiotainment Südwest.

bigFM baut seine Reichweite auf 3.105 Millionen Hörer pro Tag* als stärkste nationale Jugendmarke im Radio weiter aus. "Mehr als 3,105 Millionen junge Hörerinnen und Hörer entscheiden sich jeden Tag für bigFM. Herzlichen Dank, das macht mich und das ganze Team sehr stolz," freut sich bigFM Programmchef Till Simoleit.

RPR1. bleibt mit 1,243 Millionen Hörer pro Tag* Marktführer aller Hörfunksender aus Rheinland-Pfalz. "Wir freuen uns sehr über diesen Zuspruch aller Hörerinnen und Hörer. RPR1. gehört zum Alltag der Menschen in Rheinland-Pfalz und es ist ein großartiges Geschenk zum 40. Geburtstag des Senders", so RPR1. Programmchef Andreas Holz.

RADIO REGENBOGEN bleibt mit 1,281 Millionen Hörern pro Tag* der Marktführer der Privatsender in Baden-Württemberg. "Wir bedanken uns bei unseren Hörerinnen und Hörer, die uns heute unsere Zeugnisse ausgestellt haben, sie haben aber auch gezeigt, was wir verändern müssen - und dieser Challenge werden wir uns stellen", verspricht RADIO REGENBOGEN Programmchef Daniel Stupp.

"Die ma-Ergebnisse bringen Licht und Schatten. Unser Ziel, ROCK FM in der Bekanntheit zu steigern haben wir erreicht - besonders das Wachstum in der werberelevanten Zielgruppe, der 14 - 49jährigen macht uns stolz," so Mike Doetzkies Programmchef von ROCK FM.

bigFM, RPR1., RADIO REGENBOGEN und ROCK FM werden produziert und verantwortet von der Audiotainment Südwest.

*Quelle: ma 2026 Audio I (Hörer pro Tag/ Mo-Fr)

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