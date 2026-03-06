3sat

Neue 3sat-Doku zum 100. Geburtstag von Siegfried Lenz

Mainz (ots)

Am 17. März 2026 wäre Siegfried Lenz (1926–2014), einer der bedeutendsten deutschen Nachkriegsautoren, 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass zeigt 3sat die Kulturdoku "Siegfried Lenz und die Kraft des Gewissens". Sie beleuchtet das Leben und Schaffen des Autors sowie sein politisches Engagement nicht nur im Kontext seiner Zeit, sondern auch im Hinblick auf aktuelle Themen wie Wehrdienstpflicht, Pazifismus, Umweltschutz und das Verhältnis zwischen Ost- und Westdeutschland. Zu sehen ist die Doku ab Samstag, 14. März 2026, 10.00 Uhr in der 3satMediathek, und am Samstag, 14. März 2026, um 19.20 Uhr im TV-Programm. Begleitend zeigt 3sat ab Samstag, 14. März 2026, eine Reihe von Roman-Verfilmungen nach Siegfried Lenz.

Die 3sat-Kulturdoku geht den wichtigsten Lebensstationen von Siegfried Lenz nach und nähert sich ihm aus verschiedenen Blickwinkeln: Lenz selbst kommt durch den Schauspieler Ulrich Tukur zu Wort, der Passagen aus seinen Werken vorträgt. Der Verleger Günter Berg berichtet aus der sehr persönlichen Perspektive eines Freundes und engen Wegbegleiters von Siegfried Lenz. Die Germanistin Anna-Lena Markus erörtert einige der großen literarischen Leistungen des Schriftstellers, während der Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner dessen Radiokarriere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk einordnet. Politikwissenschaftlerin Nina Poppel zeigt auf, wie sich Haltung und Wirken von Siegfried Lenz auf die jetzige politische Landschaft übertragen lassen.

Gewissen, Verantwortung und Widerstand als Kernthemen

1945, einige Tage vor Kriegsende, trifft der damals 19-jährige Siegfried Lenz die Entscheidung, seinen Posten bei der deutschen Marine in Dänemark zu verlassen. Allein macht er sich auf den Weg nach Deutschland. In Hamburg beginnt er ein Volontariat bei der Zeitung "Die Welt" – 1946 von der britischen Militärregierung gegründet, um in Deutschland eine unabhängige Berichterstattung zu etablieren – und die freie Mitarbeit beim öffentlich-rechtlichen NWDR.

Lenz' Anspruch, stets eine kritische Haltung zu entwickeln, das eigene Gewissen zu befragen und als Individuum politische Verantwortung zu übernehmen, wird zu einem Hauptmotiv seines literarischen Schaffens.

Nach Lenz' Tod entdeckt der Verleger Günter Berg in dessen Nachlass das 1951 verfasste Manuskript des Romans "Der Überläufer": Er handelt von einem Soldaten, der im Krieg aus Gewissensgründen die Seiten wechselt. Auch im wohl bekanntesten Werk des Autors, der "Deutschstunde" (1968), geht es um das Thema Pflicht und Gewissen. 3sat zeigt die Verfilmungen beider Romane sowie vier weitere Filmadaptionen nach Siegfried Lenz. Zur Programmübersicht.

