PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von 3sat mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

3sat

3sat-Doku "Logik der Vielen – Das Prinzip Schwarm" über kollektive Intelligenz

3sat-Doku "Logik der Vielen – Das Prinzip Schwarm" über kollektive Intelligenz
  • Bild-Infos
  • Download

Mainz (ots)

Ob Vogel- oder Fischschwarm: Tausende Tiere bewegen sich ohne Zusammenstöße – und doch perfekt koordiniert. Die Dokumentation "Logik der Vielen – Das Prinzip Schwarm" zeigt am Mittwoch, 11. März 2026, um 21.00 Uhr in 3sat, was hinter diesem Phänomen steckt und fragt: Was können Menschen von Schwärmen lernen? Ab Mittwoch, 4. März 2026, 6.00 Uhr, ist der Film in der 3satMediathek verfügbar.

Schwarmverhalten als Vorbild für Wirtschaft und Demokratie

Zugvögel überwinden Tausende Kilometer, auch Fische und Säugetiere bringen in Schwärmen, Rudeln und Herden enorme Distanzen hinter sich. Dank moderner Sensortechnik können ihre Bewegungen präzise verfolgt werden. Die Daten enthüllen überraschende Verhaltensmuster – und bieten erstaunliche Parallelen zu uns Menschen. Forschende in Deutschland, Österreich und der Schweiz untersuchen, wie Tiere in Schwärmen Informationen austauschen und ohne Anführer agieren. Ihre Erkenntnisse fließen in Robotik, Logistik und neue Beteiligungsmodelle – mit Vorteilen für Wirtschaft und Demokratie.

Forschung gibt Einblicke in Logik von Schwärmen

Im Rahmen des EU-Forschungsprojekts "RoboRoyal" beobachtet Biologe Thomas Schmickl im "Artificial Science Lab" in Graz den Hofstaat eines Bienenvolks aus nächster Nähe – mithilfe eines Roboters mit Kamera und künstlicher Intelligenz. Seit Jahrzehnten nutzt er Technologien, um die Logik von Schwärmen zu entschlüsseln. Ein Mini-Roboterschwarm demonstriert, wie Jungbienen in der Gruppe schnellere und bessere Entscheidungen treffen. Wie das Prinzip Schwarm eine Halbleiterfabrik in Kärnten optimieren könnte, erforscht Melanie Schranz an den "Lakeside Labs" in Klagenfurt. Die Dokumentation zeigt weitere Beispiele aus der Forschung und kommt zu dem Ergebnis: Die Logik der Vielen macht Gruppen resilienter und intelligenter.

Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter  reichert.a@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter  pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-12108.

Pressefotos
Pressefotos zur Sendung erhalten Sie als  Download (nach Log-in), per E-Mail unter  pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 – 70-16100.

Weitere Informationen 
- Im  3sat-Pressetreff finden Sie weitere Informationen. Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht dort die Dokumentation zur Preview bereit (nach Log-in).

3sat – Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD

Pressekontakt:

Zweites Deutsches Fernsehen
HA Kommunikation/3sat Presse
Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12108

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von 3sat mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: 3sat
Weitere Storys: 3sat
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren