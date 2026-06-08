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"maischberger" am Dienstag, 9. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen: Wolfgang Kubicki (FDP,Parteivorsitzender) Wolfgang Grupp (ehemaliger Trigema-Chef) Marcel Reif (Sportjournalist) Iris Sayram (ARD-Hauptstadtstudio) Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung) Kampfkandidatur um Parteivorsitz und Neuausrichtung der FDP Im Gespräch: der neue Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki Ein Leben als Unternehmer und sein Blick auf die aktuelle Politik Im Studio: der Unternehmer und ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp Es kommentieren: der Sportjournalist Marcel Reif, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio Iris Sayram und die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung Susanne Gaschke "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter www.ard-foto.de

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