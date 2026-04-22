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Betriebsratswahlen 2026: Wer kandidiert und mit welcher Kompetenz?

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Berlin (ots)

Neue Analyse zeigt: Professionelle Betriebsratsarbeit steigert Produktivität, Krisenresilienz und Innovationsfähigkeit - aber sie entsteht nicht von allein.

Zwischen März und Mai 2026 wählen Zehntausende Betriebe in Deutschland neue Betriebsräte. Die Wahlen fallen in eine Zeit, in der die Rolle der Mitbestimmung so viel Aufmerksamkeit bekommt wie selten zuvor: Bei Volkswagen hat der Betriebsrat einen der größten Umbauprozesse der deutschen Industriegeschichte mitverhandelt. Bei Tesla in Grünheide eskaliert der Konflikt zwischen IG Metall und Unternehmensführung. In diesem Umfeld stellt sich eine grundsätzliche Frage: Bremsen Betriebsräte den Wandel, oder machen sie ihn erst tragfähig?

Eine neue Analyse des ifb (Institut zur Fortbildung von Betriebsräten) liefert auf Basis von 20 Jahren arbeitsökonomischer und organisationssoziologischer Forschung klare Antworten

Ob ein Betriebsrat zum Erfolgsfaktor wird, hängt nicht von seiner Existenz ab, sondern von der Qualität seiner Arbeit .

. Professionelle Betriebsratsarbeit trägt nachweisbar zu Produktivität, Innovation, Krisenresilienz und Arbeitgeberattraktivität bei.

bei. Die entscheidende Einschränkung: Wirkung ist kein Automatismus. Wo Betriebsratsarbeit gering professionalisiert ist oder Arbeitsbeziehungen konfrontativ verlaufen, können die Effekte auch ins Gegenteil umschlagen.

"In Zeiten, in denen Unternehmen sich grundlegend verändern müssen, kann sich niemand einen Betriebsrat leisten, der nur blockiert. Aber genauso wenig einen, der nur nickt. Die Forschung zeigt: Es braucht Betriebsräte, die beides können - Interessen vertreten und Wandel mitgestalten", sagt Dr. Klaus Daniel, Geschäftsführer des ifb.

Dr. Klaus Daniel, Geschäftsführer des ifb sagt: "20 Jahre Forschung zeigen ein klares Bild: Betriebsräte können Produktivität, Innovation und Krisenresilienz stärken, aber nur, wenn sie professionell arbeiten. Die Wahl ist der Anfang, nicht das Ergebnis. Entscheidend ist, was danach passiert: der systematische Aufbau von Kompetenz, ein strategisches Rollenverständnis und die Fähigkeit, Arbeitnehmerinteressen zu vertreten und gleichzeitig Wandel mitzugestalten. Das ist anspruchsvoll, aber genau das macht gute Mitbestimmung aus."

Die vollständige Analyse "Betriebsrat als Erfolgsfaktor: Was 20 Jahre Forschung für die Wahlen 2026 bedeuten" ist verfügbar unter: https://www.betriebsrat.de/fachartikel/betriebsratswahl/betriebsrat-als-erfolgsfaktor-4680774

Über das ifb

Das ifb - Institut zur Fortbildung von Betriebsräten - ist Bildungspartner für Betriebsräte und betriebliche Interessenvertreter. Über die Wissensplattform betriebsrat.de und mit hochwertigen Seminaren und Veranstaltungen unterstützt das Institut seit 1988 Arbeitnehmervertreter mit praxisnahem Fachwissen zu arbeitsrechtlichen, wirtschaftlichen und kommunikativen Themen.

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