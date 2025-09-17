Roborock

Rock the Mow, Time to Roll: Roborock launcht neue Mähroboter-Reihe mit exklusivem Event in München

München (ots)

Ein Zuhause, das sich selbst pflegt: Für Millionen Menschen weltweit verwandelt Roborock das jetzt schon in Realität. Mit intelligenten Saugrobotern sorgt Roborock, weltweit die Nr. 1 Saugrobotermarke 2024*, bereits dafür, dass Böden wie von Zauberhand sauber bleiben. Jetzt geht Roborock den nächsten Schritt: Mit der Vorstellung der RockMow und RockNeo Reihe erweitert das Unternehmen sein Portfolio und bringt seine preisgekrönte Technologie in die heimischen Gärten. So wie Roborock Saug-Wischroboter den Haushalt entlasten, pflegen die neuen Mähroboter künftig zuverlässig den Rasen und erfüllen damit das Versprechen von mehr Freizeit und Lebensqualität auch in Außenbereich.

Unter dem Motto "Rock the Mow - Time to Roll" feierte Roborock heute im idyllischen Isarwinkel in München den offiziellen Launch seiner ersten Mähroboter. Geladenen Gästen aus Medien, Handel und der Influencer-Szene zeigte Roborock, wie smarte Rasenpflege aussieht: Live-Demonstrationen, Hands-on-Tests und persönliche Gespräche mit dem Management machten deutlich, dass Roborock mit seinen Outdoor-Produkten eine neue Ära smarter Lösungen einläutet und erneut Alltagsprobleme löst - für Mehr Me Time und Mehr Family Time, sei es beim gemütlichen Abend im blitzsauberen Wohnzimmer oder ab sofort auch beim Grillen im perfekt gemähten Garten.

Damit setzte das Unternehmen den feierlichen Schlusspunkt nach einem erfolgreichen Auftritt auf der IFA und unterstrich einmal mehr seine nutzerzentrierte Unternehmensphilosophie, die darauf abzielt, die Lebensqualität der Kunden weltweit zu verbessern.

Neue Roborock Produktreihe für jeden Garten

Die neue Produktreihe umfasst drei Modelle - RockMow Z1, RockMow S1 und RockNeo Q1 - entwickelt für unterschiedliche Gartengrößen und -anforderungen. Alle Geräte vereinen intelligente Navigation, leistungsstarke Mähleistung, zuverlässige Hinderniserkennung und modernste Technologie.

RockMow Z1 - Jeder Rasen. Jede Herausforderung.

Steile Hänge, steinige Flächen, enge Passagen oder tierische Mitbewohner - wo andere Mähroboter an ihre Grenzen stoßen, entfaltet der RockMow Z1 seine Stärke. Er meistert Steigungen von bis zu 80 % sowie Hindernisse bis zu 6 cm Höhe. Das bedeutet: Selbst in hügeligen Gärten mit unebenem Gelände bleibt das Schnittbild gleichmäßig und der Besitzer kann sich entspannt zurücklehnen. Dieses Alleinstellungsmerkmal verdankt der RockMow Z1 seinem Active Steering. So bleibt der Rasen überall gleich gepflegt und der Besitzer kann sich auf entspannte Stunden im Gartenstuhl statt mühsames Nacharbeiten verlassen.

Der RockMow Z1 erkennt und umgeht zuverlässig Möbel, Steine oder auch kleine Gartenbewohner wie Igel und selbst in verschatteten Ecken findet er sich zurecht. Möglich wird dies durch die intelligente Sentisphere AI Environmental Perception, die mit RTK- und VSLAM-Technologien arbeitet. Gleichzeitig minimiert das PreciEdge-Messer mühsames Nachschneiden, indem es an Kanten bis auf 3 cm präzise nah das Gras stutzt t. Mit seinem effizienten Schneidesystem bearbeitet der RockMow Z1 bis zu 5.000 m² innerhalb von 24 Stunden. Und wer seinen Lieblingsfußballverein im Rasen verewigen oder dem Garten eine persönliche Note verleihen möchte, kann das mit wenigen Klicks realisieren. Individuelle Mähmuster lassen sich nämlich ganz einfach über die Roborock App einstellen.

RockMow S1 - Profi-Ergebnisse. Müheloses Erlebnis.

Für mittlere Gärten ist der RockMow S1 die perfekte Wahl: Er schenkt Besitzern mehr Freizeit, statt wertvolle Stunden mit mühsamer Rasenpflege zu verbringen, und sorgt dabei für ein gepflegtes und sicheres Umfeld für die ganze Familie. Möglich machen das seine präzise Navigation, die zuverlässige Hinderniserkennung sowie der präzise Kantenschnitt bis 3 cm. Auch in verschatteten oder verdeckten Bereichen gewährleistet die Sentisphere AI Environmental Perception einen reibungslosen Betrieb.

Der RockMow S1 navigiert außerdem problemlos durch Passagen mit einer Breite von nur 0,7 m, während Steigungen bis zu 45 %, unebenes Gelände und vertikale Hindernisse bis zu einer Höhe von 4 cm dank des Adaptive Terrain Traversal Systems kein Problem darstellen. Besitzer des RockMow S1 können noch mehr Zeit im Freien genießen, denn er bearbeitet mit seinem hocheffizienten Mähsystem bis zu 1.000 m² in 12 Stunden und reduziert so Ausfallzeiten.

RockNeo Q1 - Rasenpflege leicht gemacht.

Der RockNeo Q1 ist das kompakte Modell der Reihe und bietet den idealen Einstieg in die Welt der smarten Gartenpflege. Besonders wendig und leicht zu bedienen, eignet er sich perfekt für kleinere Gärten und Vorgärten. Besitzer genießen ein gepflegtes Grün ohne Aufwand und können sicher sein, dass auch kleine tierische Mitbewohner wie Igel oder Katzen geschützt bleiben. Dafür sorgt auch hier der Wildlife-Friendly-Modus, der nächtliches Mähen verhindert und so ein friedliches Zusammenleben mit den Gartenbewohnern ermöglicht.

Für Mehr Me Time und Mehr Family Time, erstellt der RockNeo Q1 über die App smarte Pflegepläne, die das Mähverhalten automatisch an verschiedene Gartenbereiche anpassen - für ein zuverlässiges Ergebnis bei minimalem Einsatz. Zusätzlich bietet der RockNeo Q1 ebenfalls die intelligente Hinderniserkennung, den präzisen 3 cm Kantenschnitt sowie eine Geländegängigkeit bis zu 45 %.

Original-Content von: Roborock, übermittelt durch news aktuell