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"maischberger" am Dienstag, 2. Juni 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:

Karsten Wildberger (CDU, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung) Beatrix von Storch (AfD, (Bundestagsabgeordnete) Albrecht von Lucke (Publizist und Journalist) Oliver Kalkofe (Comedian und Schauspieler) Sabine Rennefanz (Journalistin und Kolumnistin) Paul Ronzheimer (BILD)

Modernisierung des Staates und die Arbeit der Bundesregierung Im Gepräch: der Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung, Karsten Wildberger von der CDU Landtagswahlen im Herbst Darüber diskutieren der Publizist Albrecht von Lucke und die Bundestagsabgeordnete der AfD Beatrix von Storch. Es kommentieren: der Comedian und Schauspieler Oliver Kalkofe, die Journalistin und Kolumnistin Sabine Rennefanz und der stellv. BILD-Chefredakteur Paul Ronzheimer. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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