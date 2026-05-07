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Drehstart für die internationale Serie "The Death of Sherlock Holmes" (AT): Rafe Spall und Deleila Piasko übernehmen die Hauptrollen

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München (ots)

In der Schweiz sind letzte Woche die Dreharbeiten zur sechsteiligen historischen Serie "The Death of Sherlock Holmes" angelaufen, einer Koproduktion von SRF, Sky Schweiz und ARD Degeto Film. In den Hauptrollen stehen der britische Schauspieler Rafe Spall und die Schweizerin Deleila Piasko vor der Kamera.

Rafe Spall gehört zu den aktuell bekanntesten britischen Schauspielern und war unter anderem in internationalen Kino- und Serienproduktionen wie "The Big Short", "Jurassic World: Fallen Kingdom" sowie in der Apple-TV-Serie "Trying" zu sehen. Deleila Piasko überzeugte in der preisgekrönten ARD-Serie "Die Zweiflers" und spielte auch in der 2. Staffel von "Asbest".

Zum Ensemble zählen u. a. Dominic Geissbühler, Rick Okon, Marie Leuenberger, Michael Neuenschwander, Dimitri Stapfer, Susanne Kunz, Marcus Signer und Jeanette Hain. Für Dominic Geissbühler ist es die erste Filmrolle.

"The Death of Sherlock Holmes" greift ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus dem Werk von Arthur Conan Doyle auf. Ausgangspunkt ist der vermeintliche Tod des berühmten Detektivs an den Reichenbachfällen. Die historische Serie erzählt, was in den Jahren danach geschah - und verbindet dabei das klassische Sherlock Holmes Universum mit einer zeitgemäßen Perspektive auf Identität, Erinnerung und Zugehörigkeit.

Gedreht wird bis Juli 2026 im Wallis in der Schweiz sowie in Südtirol und in Bayern. Regie führen Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber, die Drehbücher stammen von André Küttel und Simone Schmid. Produziert wird die Serie von Silver Reel in Zusammenarbeit mit SRF, Sky Schweiz und ARD Degeto Film. Die Redaktion bei der ARD Degeto Film liegt bei Sebastian Lückel und Luca Merkle.

Die Ausstrahlung der Serie ist für 2027 vorgesehen.

Foto unter www.ard-foto.de

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