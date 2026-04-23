SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

SDS - michel gmbh präsentiert neue Generation der Schlammtrocknung auf der IFAT München

Brüdenfreie Schlammtrocknung ohne Halleninfrastruktur: hohe Effizienz und klare Systematik für Betreiber

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Kreuzwertheim (ots)

Auf der IFAT München stellt Sludge-Drying-Systems (SDS) gemeinsam mit dem Vertriebsteam der michel gmbh ihre weiterentwickelte Generation moderner Schlammtrocknungsanlagen vor. Im Fokus stehen eine vollständig brüdenfreie Technologie, hohe Energieeffizienz sowie eine neue, klar strukturierte Produktidentität.

Mit den Anlagen SDS Jupiter, SDS Saturn, SDS Neptun und SDS Merkur führt das Unternehmen eine einheitliche Namenssystematik ein, die sich an den Größenverhältnissen unseres Sonnensystems orientiert. Dadurch entsteht eine intuitive und praxisnahe Zuordnung der jeweiligen Leistungsstufen - von kompakten Anlagen bis hin zu besonders leistungsstarken Systemen, die alle für anspruchsvolle Anwendungen in der Klärschlammbehandlung und industriellen Schlammtrocknung einsetzbar sind.

Die planetare Namenswelt steht zugleich für zentrale Leistungsmerkmale der jeweiligen Anlagen: Jupiter repräsentiert maximale Leistungsfähigkeit, Saturn steht für Stabilität und Systematik, Neptun für Prozesssicherheit und Tiefe, während Merkur Dynamik und flexible Einsatzmöglichkeiten verkörpert. So verbindet die SDS - michel gmbh technische Differenzierung mit einer eigenständigen und zukunftsorientierten Markenstrategie.

Ein entscheidender technologischer Vorteil der SDS-Schlammtrocknungsanlagen liegt im innovativen, brüdenfreien Verfahrenskonzept. Die Systeme kommen ohne Abluftbehandlung aus, benötigen keine Halleninfrastruktur und lassen sich modular an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Dadurch wird eine besonders energieeffiziente und wirtschaftliche Trocknung verschiedenster Schlämme ermöglicht.

Für Betreiber von Kläranlagen, industrielle Anwender und kommunale Einrichtungen ergeben sich daraus konkrete Vorteile: reduzierte Betriebskosten, geringerer infrastruktureller Aufwand sowie eine nachhaltige und zukunftssichere Lösung im Umgang mit steigenden Anforderungen wie zum Beispiel bei der Klärschlammbehandlung. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der Phosphor-Rückgewinnung leisten die Systeme einen wichtigen Beitrag.

Ein besonderes Highlight auf der IFAT München ist der Fachvortrag von SDS CEO Felix Hellmuth am Donnerstag, den 7. Mai um 13:00 Uhr auf der Green Stage. Dort erhalten Besucher praxisnahe Einblicke in aktuelle Entwicklungen, technologische Trends und zukünftige Perspektiven der energieeffizienten Schlammtrocknung.

Darüber hinaus präsentiert die SDS - michel gmbh mit dem Modell SDS Merkur eine Erweiterung ihres Portfolios, die sowohl für flexible als auch anspruchsvolle Einsatzszenarien konzipiert wurde und auf der IFAT München im Detail vorgestellt wird.

Besuchen Sie die SDS - michel gmbh auf der IFAT München von 4. bis 7. Mai und erleben Sie, wie moderne SDS-Schlammtrocknungsanlagen ohne aufwendige Infrastruktur neue Maßstäbe in Effizienz, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit setzen.

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