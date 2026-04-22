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MDR-Koproduktion „Der talentierte Mr. F.“ erhält RIAS Grand Prize

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Leipzig (ots)

Auf den Grimme-Preis folgt der RIAS Grand Prize: Der MDR freut sich über eine weitere Auszeichnung für die Dokumentation „Der talentierte Mr. F. – Die Jagd auf einen Filmdieb“. Die Doku begleitet die beiden Filmstudenten Julius und Moritz auf ihrer packenden Spurensuche – von Berlin bis in die USA. Zu sehen ist die Doku vom MDR in Zusammenarbeit mit ARD Kultur, BR, RBB und HR in der ARD Mediathek.

Die RIAS-Jury betont in ihrer Begründung, dass der Film deutsch‑amerikanische Beziehungen aus einer ungewohnten, hochaktuellen Perspektive beleuchte – „nicht über Politik, sondern über Kreativität, Urheberrecht und digitale Machtverhältnisse“. Die Dokumentation zeige, „wie verletzlich kreative Arbeit in einer globalisierten, digitalen Öffentlichkeit geworden ist“, und gebe jungen Kreativen eine Stimme. Mit großer erzählerischer Kraft, „spannend und emotional wie ein Thriller“, mache der Film deutlich, dass es um weit mehr gehe als einen Einzelfall: um Fairness, Eigentum und Gerechtigkeit im digitalen Zeitalter.

Zur Doku „Der talentierte Mr. F.“

Der Animationsfilm „Butty“ sollte für die Berliner Filmstudenten Julius und Moritz der Durchbruch werden. Doch kurz vor einem Festivalstart erleben sie eine Überraschung: Ihr Film kursiert bereits online – allerdings unter dem Namen eines US-Filmemachers, der Titel und Credits verändert hat und nun als neues Talent gefeiert wird. Die Doku „Der talentierte Mr. F. – Die Jagd auf einen Filmdieb“ begleitet Julius und Moritz bei ihrer aufregenden Spurensuche, die sie von Berlin bis in die USA führt. Wer ist dieser Mann, der sich öffentlich mit fremden Federn schmückt und in dem einige schon den Walt Disney des 21. Jahrhunderts sehen?

„Der talentierte Mr. F. – Die Jagd auf einen Filmdieb“ ist eine Produktion der Neuen Flimmer GmbH unter der Regie von Igor Plischke im Auftrag des MDR (Anika Mellin, Hannes Beßler) in Zusammenarbeit mit ARD Kultur (Kristian Costa-Zahn, Franciscus Wenner), BR (Rachel Roudyani), RBB (Marie Röder, Christine Thalmann) und HR (Simon Broll). Produzenten sind Solmaz Sohrabi und Christopher Zwickler.

Für die Protagonisten und die Idee der ARD-Dokumentation bekommen Julius Drost, Moritz Henneberg und Nikita Fedosik am 24. April 2026 einen Grimme-Preis Spezial in der Kategorie Kinder & Jugend überreicht.

Zu den RIAS Media Awards 2026

Die Media Awards der RIAS Berlin Kommission zeichnen exzellenten Journalismus aus, der das deutsch-amerikanische Verständnis stärkt. Prämiert wird Berichterstattung in Radio, Fernsehen und digitalen Medien, die Geschichten erzählt, welche den Dialog zwischen beiden Nationen vertiefen. Die Verleihung der RIAS Media Awards findet am 7. Mai 2026 in Berlin statt.

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