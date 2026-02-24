Jaguar Land Rover Deutschland GmbH - Presse Land Rover

Defender Trophy: Anmeldung für ultimativen Abenteuerwettbewerb noch bis 10. April möglich

Kronberg (ots)

Defender startet mit der Defender Trophy 2026 eine neue, globale Abenteuer- und Off-Road-Challenge. Die Registrierung ist in Deutschland noch bis zum 10. April 2026 möglich.

Die Defender Trophy knüpft an legendäre Wettbewerbe wie Camel Trophy und G4 Challenge an und verbindet anspruchsvolle Off-Road-Fahrten, Navigation, körperliche und mentale Challenges sowie Teamwork mit einem größeren Zweck: dem Einsatz für reale Naturschutzprojekte des Partners Tusk in Afrika.

Teilnehmen können Personen ab 23 Jahren, die die erforderlichen körperlichen Voraussetzungen¹ erfüllen und über einen gültigen Führerschein sowie internationale Reiseberechtigung verfügen. Die Qualifikation erfolgt über regionale Vorrunden weltweit, das große Finale findet im Herbst 2026 in Südafrika statt.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Defender Trophy müssen eng zusammenarbeiten, um anspruchsvolles Terrain zu meistern, extreme körperliche Herausforderungen zu bewältigen und taktische Aufgaben zu lösen - vereint durch ein höheres Ziel: die Unterstützung des Defender Naturschutz-Partners Tusk in Afrika.

Informationen zur Teilnahme unter https://www.landrover.de/defender/defender-trophy/index.html

Defender Trophy Edition

Der neue Defender 110 Trophy Edition markiert Defenders Rückkehr zu internationalen Abenteuer-Challenges und kombiniert robuste Funktionalität mit ikonischem Design: Er ist exklusiv in Deep Sandglow Yellow - einer modernen Hommage an vergangene Trophy-Events - oder Keswick Green erhältlich und verfügt über kontrastierende Gloss-Black-Elemente wie Motorhaube, Karosserieseiten und 20-Zoll-Räder mit All-Terrain-Reifen. Logos auf Motorhaube, C-Säule und Heck sowie beleuchtete Einstiegsleisten und Windsor-Leder im Interieur setzen zusätzliche Akzente, während ein optionales Trophy Pack mit Dachgepäckträger, Leiter, Außenträger und weiterer Expeditionsausrüstung echten Abenteuermehrwert bietet. Angetrieben wird das Sondermodell vom kraftvollen D350 Reihensechszylinder mit Mildhybrid-Technologie (257 kW/350 PS), und ist in Deutschland ab 103.100 Euro bestellbar. Das Trophy Pack ist für 6.280 Euro als Zubehörpaket ausschließlich für die Trophy Edition bestellbar.

¹ Es gelten Teilnahmebedingungen und Zulassungskriterien.

Weitere Informationen und Fotos zur redaktionellen Nutzung erhalten Sie unter:

https://media.landrover.com/de-de

