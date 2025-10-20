Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Presseeinladung: Fahrzeugübergabe an Bayern und Nordrhein-Westfalen mit Minister Dobrindt am 23. Oktober 2025 in Bonn
Bonn (ots)
BBK übergibt Einsatzfahrzeuge der Medizinischen Taskforce an Bayern und Nordrhein-Westfalen
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) übergibt gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern (BMI) neue Einsatzfahrzeuge an die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern. BBK-Präsident Ralph Tiesler begrüßt hierzu Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der im Rahmen seines Besuchs in Bonn die Fahrzeugübergabe begleitet.
Es werden insgesamt elf Mannschaftstransportwagen Dekontamination Verletzter (MTW Dekon V) übergeben - zehn Fahrzeuge an Nordrhein-Westfalen und ein Fahrzeug an Bayern. Die Fahrzeuge gehören zum Dekontaminationteil der Medizinischen Taskforce (MTF) des Bundes und dienen dem Transport von Einsatzkräften sowie der Unterstützung bei der Dekontamination von Verletzten nach chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Gefahrenlagen (CBRN). Zur Verdeutlichung des Einsatzzweckes werden vor der Fahrzeugübergabe Vorführungen entlang der Dekontaminationskette gezeigt.
Wir laden Sie herzlich zu diesem Termin ein:
Wann: Donnerstag, 23.10.2025, 14:00 Uhr
Wo: BBK Bestückungslager Dransdorf, Siemensstraße 100, 53121 Bonn
Programm:
14:00 Uhr: Begrüßung durch die Behördenleitung des BBK
14:05 Uhr: Demonstration der Fahrzeuge
15:00 Uhr: Fahrzeugübergabe an die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie Pressestatements von BBK-Präsident Ralph Tiesler und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.
Akkreditierung:
Wir möchten Sie bitten, sich bis Mittwoch, 22.10.2025, 13:00 Uhr unter pressestelle@bbk.bund.de zwecks Akkreditierung anzumelden.
Bitte finden Sie sich bereits um 13:00 Uhr zur Sicherheitskontrolle ein und halten Sie Ihren Personal- und Presseausweis griffbereit.
Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter pressestelle@bbk.bund.de gerne zur Verfügung.
_____________________
Pressestelle
Referat S.2 - Strategische Kommunikation / Presse
Leitungsstab
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Hausanschrift: Provinzialstraße 93, 53127 Bonn
Postanschrift: Postfach 1867, 53008 Bonn
Tel: +49 228 99 550-1180
E-Mail: pressestelle@bbk.bund.de
Internet: www.bbk.bund.de
Pressekontakt:
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe
Pressestelle
Telefon: +49 228 99 550 -1180
E-Mail: pressestelle@bbk.bund.de
https://www.bbk.bund.de
Original-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuell