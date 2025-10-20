Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Presseeinladung: Fahrzeugübergabe an Bayern und Nordrhein-Westfalen mit Minister Dobrindt am 23. Oktober 2025 in Bonn

Bonn (ots)

BBK übergibt Einsatzfahrzeuge der Medizinischen Taskforce an Bayern und Nordrhein-Westfalen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) übergibt gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern (BMI) neue Einsatzfahrzeuge an die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Bayern. BBK-Präsident Ralph Tiesler begrüßt hierzu Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, der im Rahmen seines Besuchs in Bonn die Fahrzeugübergabe begleitet.

Es werden insgesamt elf Mannschaftstransportwagen Dekontamination Verletzter (MTW Dekon V) übergeben - zehn Fahrzeuge an Nordrhein-Westfalen und ein Fahrzeug an Bayern. Die Fahrzeuge gehören zum Dekontaminationteil der Medizinischen Taskforce (MTF) des Bundes und dienen dem Transport von Einsatzkräften sowie der Unterstützung bei der Dekontamination von Verletzten nach chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Gefahrenlagen (CBRN). Zur Verdeutlichung des Einsatzzweckes werden vor der Fahrzeugübergabe Vorführungen entlang der Dekontaminationskette gezeigt.

Wir laden Sie herzlich zu diesem Termin ein:

Wann: Donnerstag, 23.10.2025, 14:00 Uhr

Wo: BBK Bestückungslager Dransdorf, Siemensstraße 100, 53121 Bonn

Programm:

14:00 Uhr: Begrüßung durch die Behördenleitung des BBK

14:05 Uhr: Demonstration der Fahrzeuge

15:00 Uhr: Fahrzeugübergabe an die Länder Bayern und Nordrhein-Westfalen sowie Pressestatements von BBK-Präsident Ralph Tiesler und Bundesinnenminister Alexander Dobrindt.

Akkreditierung:

Wir möchten Sie bitten, sich bis Mittwoch, 22.10.2025, 13:00 Uhr unter pressestelle@bbk.bund.de zwecks Akkreditierung anzumelden.

Bitte finden Sie sich bereits um 13:00 Uhr zur Sicherheitskontrolle ein und halten Sie Ihren Personal- und Presseausweis griffbereit.

Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) unter pressestelle@bbk.bund.de gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, übermittelt durch news aktuell