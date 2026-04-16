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Kleine Region – großes Programm: MDR stellt Mosigkau mit Heimat.Liebe-Tour und „Hol dir deine Show!“ ins Rampenlicht

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Leipzig (ots)

Mosigkau hat sich die Show geholt – und zeigt live eine Woche lang im MDR, was die Region leisten kann. Ab dem 20.04.2026 rückt der Ortsteil von Dessau-Roßlau täglich in den Mittelpunkt der Berichterstattung der MDR-Heimat.Liebe-Tour – online, auf Social Media, im Radio und im Fernsehen. Höhepunkt ist die Live-Show „Hol dir deine Show!“ am Freitagabend mit Nik P. , Annemarie Eilfeld, Bellbook & Candle und anderen.

Die Mosigkauerin Sandra Grüger hat sich beworben und „Hol dir deine Show!“ in den Ort geholt. In der kommenden Woche ist es nun so weit: Ab Montag ist der MDR mit der Heimat.Liebe-Tour rund um Mosigkau unterwegs und berichtet täglich live im Radio von MDR Sachsen-Anhalt und jeden Abend im TV-Lanndesmagazin „Sachsen-Anhalt heute“ aus der Region. Im Mittelpunkt stehen die Menschen, ihre Geschichten und das Engagement vor Ort. Welche Geschichten erzählt werden sollen, haben die Bürgerinnen und Bürger von Mosigkau gemeinsam mit dem MDR geplant. Auftakt dazu war eine gemeinsame Redaktionskonferenz Ende März im Bürgerhaus.

Gemeinsam ist so ein vielfältiges Programm entstanden

Am Montag (20.04.) dreht sich alles um den Ort selbst. MDR-Reporterin Grit Lichtblau und Carina Ehmig sind live mit Sandra Grüger vor Ort und stellen Mosigkau vor. Insbesondere geht es um das mit viel Eigenengagement der Mosigkauer aufgebaute Bürgerhaus.

Am Dienstag (21.04.) geht es um die Freie Waldorfschule in Mosigkau. Seit der Gründung erfährt Mosigkau einen Zuzug von jungen Familien aus ganz Deutschland. Täglich pendeln außerdem Schülerinnen und Schüler aus Potsdam, Bitterfeld und Coswig nach Mosigkau, um dort zur Schule zu gehen.

Am Mittwoch (22.04) stehen Beiträge aus der Schlossgärtnerei sowie Reportagen zu Infrastrukturthemen an.Neun Jahre haben die Mosigkauer für den Ausbau ihrer schlimmsten Holperstraße (Mühlenstraße) gekämpft, damit der ÖPNV dort nicht eingestellt wird. Hier gibt es nun Licht am Ende des Tunnels. Außerdem wird die lokale Songwriterin „Alice in der Plastikwelt“ vorgestellt.

Am Donnerstag (23.04) stehen Natur und Vereinsleben im Fokus – unter anderem mit Beiträgen zum Naturbad. Hier ist es gelungen in Zusammenarbeit mit der Hochschule Anhalt das Blaualgenproblem in den Griff zu kriegen. Ebenfalls wird Tobias Winkler vorgestellt. Der Anwohner hat es geschafft, den Sportverein wieder zum Leben zu erwecken sowie Fußball und Volleyball zurück ins Ländliche zu holen.

Am Freitag (24.04.) bekommt Mosigkau die große Show: Zur Primetime 20.15 Uhr präsentiert der MDR live aus Mosigkau „Hol dir deine Show“. In einer 90-minütigen Live-Sendung zeigen die Mosigkauerinnen und Mosigkauer, was ihren Ort besonders macht.

Hol dir deine Show mit Stars und Sternchen

Mit der Kulisse des Rokoko-Schlosses Mosigkau gibt es einen perfekten Ort für die große Live-Show am Freitagabend. Moderator Felix Seibert-Daiker führt durch den Abend und stellt weitere Geschichten aus Mosigkau vor. Showreporter Peter Imhof wird vor Ort aktiv eingebunden und stellt sich unter anderem beim traditionellen Fischerstechen den Herausforderungen der Mosigkauer und Mosigkauerinnen. Mit dabei sind prominente Gäste wie Schlagerstar Nik P., die aus Dessau-Roßlau stammende Sängerin Annemarie Eilfeld sowie die Band Bell Book & Candle. Auch regionale Talente erhalten die Chance, sich einem großen Publikum zu präsentieren.

Beiträge zur Show sind mit der regionalen Produktionsfirma Code 7 und Heiko Cinibulk entstanden.

Bewerbungen weiterhin möglich

Mit dem Showkonzept „Hol dir deine Show!“ setzt der MDR auf Nähe, Beteiligung und regionale Vielfalt. Produziert wird dort, wo Menschen leben und ihre Gemeinschaft gestalten. Ziel ist es, Orte sichtbar zu machen und den Menschen vor Ort eine Bühne zu geben. Interessierte Gemeinden können sich weiterhin beim MDR für die Show bewerben.

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