all inclusive Fitness

Studie

Die fünf größten Fitnessstudio-Mythen und was wirklich dran ist

München (ots)

Die meisten kennen das Problem: Man will mehr Sport treiben, doch neben dem eigenen Schweinehund erschweren Unsicherheiten und Vorbehalte den Einstieg zusätzlich. Werde ich gut betreut? Passe ich da rein? Bin ich fit genug? Wie die Studie des DSSV und DHfPG zum Image der Fitnessbranche* belegt, kreisen diese und viele weitere Fragen in den Köpfen zahlreicher Personen, noch bevor sie jemals ein Fitnessstudio betreten haben. Doch was ist wirklich dran an den meistverbreiteten Vorurteilen? Die Studienergebnisse geben Aufschluss.

1. "Trainerinnen und Trainer in Fitnessstudios sind unqualifiziert."

Über die Hälfte der Nicht-Mitglieder zweifelt an der Gesundheitskompetenz der Branche. Knapp 64 % bewerten sie als höchstens durchschnittlich und bemängeln "unqualifiziertes oder desinteressiertes Personal". Die Realität sieht jedoch ganz anders aus: Gut ausgebildete und kompetente Trainer*innen sind entscheidende Erfolgsfaktoren für Fitnessstudios - dessen sind sich die Betreiber laut Studie bewusst. Professionelle Anbieter wie all inclusive Fitness intensivieren ihre Aus- und Weiterbildungsprogramme für Mitarbeitende kontinuierlich, z.B. durch einen eigenen all inclusive Fitness-Campus, Headcoaches, die Schulungen zu verschiedenen Themenbereichen entwickeln und regelmäßige Schulungstage in den Studios.

2. "Im Fitnessstudio ist man auf sich allein gestellt - es gibt keine persönliche Betreuung."

Die Studie belegt: Der überwiegende Teil der Nicht-Mitglieder empfindet Fitnessstudios als unpersönlich oder glaubt, dass dort jeder für sich allein trainiert. Hinzu kommt gemäß den genannten Antworten die Angst, in einer anonymen oder leistungsorientierten Atmosphäre unterzugehen. Diese Annahme ist in Gyms mit durchgängiger Personalpräsenz jedoch absolut unbegründet, da Trainer*innen für Hilfestellungen oder zur Beantwortung von Fragen stets bereitstehen. Laut Studie verstehen die meisten Mitglieder Fitnessstudios sogar als "große Familie" und als Orte, an denen man sich wohlfühlt.

3. "Fitnessstudios sind nur etwas für junge, sportliche und durchtrainierte Menschen."

Die meisten Nicht-Mitglieder nehmen Fitnessstudios als Orte für eine homogene, sportlich-ästhetisch geprägte Klientel wahr. Aktive Mitglieder und Betreiber sehen Fitnessstudios hingegen als Orte für alle Altersklassen sowie Fitnesslevel. Bei den meisten Studios, wie z.B. bei der Fitnesskette all inclusive Fitness, ist die Geschlechterverteilung der Mitglieder nahezu ausgeglichen und das Alter reicht von 14 bis 97 Jahren. Auch die Angebote spiegeln diese Struktur wider: Neben speziellen Programmen für Einsteiger*innen, gibt es auch Angebote für Senioren oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen.

4. "Im Fitnessstudio geht es nur um Muskelberge, Eitelkeit und Bodybuilder."

Die DSSV-Studie zeigt, dass das sogenannte "Muckibuden-Image", also das Bild von einer übertrieben körperfixierten, männlich dominierten Szene, ein bis heute vorherrschendes Vorurteil ist. Tatsächlich ist dieses "Pumperklischee" jedoch absolut veraltet. Heute geht es beim Fitnesssport vielmehr um ganzheitliche Gesundheit statt um reinen Körperkult. Am Beispiel von all inclusive Fitness zeigt sich: Mitglieder halten sich neben reinem Kraftsport zusätzlich mit Yoga-, Pilates- und Entspannungskursen, Dance Classes, Wellnessangeboten und vielem mehr fit und gesund.

5. "Ich passe da nicht rein - Fitnessstudios sind keine Orte für 'normale' Menschen."

Die Mehrheit der Nicht-Mitglieder befürchtet laut Studie Ablehnung oder soziale Bewertung im Gym. Diese Barriere wurde in den letzten Jahrzehnten durch sexistische oder exklusive Werbebilder zusätzlich verstärkt. Die Realität in den Gyms sieht jedoch ganz anders aus: Viele Mitglieder beschreiben die Atmosphäre in Fitnessstudios als besonders unterstützend. Und wer den Studienergebnissen nicht traut: Tolle Beispiele, die die Angst vor unangenehmen Situationen im Fitnessstudio nehmen, findet man auch auf Social Media, beispielsweise auf dem Account von @lilylifts auf Instagram.

Betrachtet man die Studienergebnisse in ihrer Gesamtheit, wird deutlich, dass sich die meisten Vorurteile von Außenstehenden nicht mit der Realität decken, die Mitglieder und Betreiber in den Studios tatsächlich erleben. Vielleicht lohnt es sich also, sich zu trauen und dem Fitnesstraining mal eine Chance zu geben. Bei all inclusive Fitness gibt es für alle Interessierten die Möglichkeit ein kostenloses Probetraining in einem der 171 Studios zu absolvieren. Die Terminvereinbarung geht ganz easy: Einfach unter www.ai-fitness.de/studios/ einen Standort auswählen und mit nur einem Klick einen Termin vereinbaren.

*"Das Image der Fitnessbranche" (Oktober 2025), Hrsg. DSSV-Arbeitgeberverband deutscher Fitness- und Gesundheits-Anlagen e. V. in Kooperation mit der DHfPG, abrufbar unter: https://www.dhfpg.de/imagestudie-webinar.

Über all inclusive Fitness:

Mit 171 Studios und über 650.000 Mitgliedern zählt all inclusive Fitness zu den führenden Fitnessanbietern in Deutschland. Dem Markennamen entsprechend bietet all inclusive Fitness Zugang zu einem ganzheitlichen Fitness- und Wellnesserlebnis - mit der klaren Mission, Fitness und Wohlbefinden gleichermaßen zum festen Bestandteil des Lebens von immer mehr Menschen zu machen. Die Studios zeichnen sich durch ein einmaliges Preis-Leistungs-Verhältnis, modernste Ausstattung und ein vielfältiges und innovatives Fitness-Angebot aus. Unter der Marke all inclusive Fitness wurden im Februar 2025 die Studios von jumpers fitness und all inclusive Fitness sowie die Holdinggesellschaft BestFit Group zusammengeführt. Seit September 2025 ist zudem die Marke FIT STAR Teil der Markenfamilie.

Mehr Informationen unter: https://www.ai-fitness.de/presse

Original-Content von: all inclusive Fitness, übermittelt durch news aktuell