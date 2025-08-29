PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 01.09.2025 bis 05.09.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 01.09.2025

  • (Nr. N046) Hausärzte und Hausärztinnen: Versorgungsgrad und Altersverteilung nach Bundesländern sowie Praxisform, Jahr 2024

Dienstag, 02.09.2025

  • (Nr. N047) 35 Jahre Deutsche Einheit (mit Sonderseite): Daten zur Bevölkerung, 1990-2024
  • (Nr. 36) Zahl der Woche zum Semesterstart: Pendelnde Studierende: Zeitaufwand, benutzte Verkehrsmittel und Entfernung zur Hochschule, Jahr 2024

Mittwoch, 03.09.2025

  • (Nr. 320) Erbschaft- und Schenkungsteuer, Jahr 2024
  • (Nr. N048) Babyboomer: Auswirkung des demografischen Wandels auf den Arbeitsmarkt und Erwerbsbeteiligung älterer Menschen, Jahr 2024

Donnerstag, 04.09.2025

  • (Nr. 321) Anerkennungen ausländischer Berufsqualifikationen, Jahr 2024
  • (Nr. 322) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Juni und 1. Halbjahr 2025

Freitag, 05.09.2025

  • (Nr. 323) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Juli 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

Herausgeber:

DESTATIS | Statistisches Bundesamt

Gustav-Stresemann-Ring 11

65189 Wiesbaden

www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

