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Winkel bei "maischberger": Junge Union-Chef gegen Erhöhung der Mehrwertsteuer – "Das wäre das völlig falsche Signal"

Köln (ots)

Der Bundesvorsitzende der Jungen Union (JU) Johannes Winkel (CDU) hat sich gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer ausgesprochen. "Ich bin nicht dafür und es wird auch nicht so kommen", sagte Winkel in der ARD-Talksendung "maischberger". Das ‚Handelsblatt‘ hatte berichtet, die Bundesregierung diskutiere eine mögliche Anhebung der Steuer. Der CDU-Politiker lehnte auch Belastungen für die Unternehmen ab: "Wir haben die Wirtschaftsflaute in der Tür, da kann man jetzt nicht einfach die Steuern erhöhen. In dieser, in dieser schwierigen Lage für unsere Wirtschaft. Das wäre das völlig falsche Signal. "

Der JU-Chef drängte auf eine umfassende Reformen, insbesondere des Rentensystems: "Ich hoffe, das wird ein großer Wurf, vergleichbar mit der Agenda 2010, diesmal noch stärker auf die Sozialversicherungssysteme bezogen." Winkel, Kopf der sogenannten Rentenrebellen, appellierte an die Bundesregierung: "Jetzt sind die Landtagswahlen ja vorbei, deswegen kann jetzt der Reform Lockdown und die Inhaltsquarantäne aufhören."

„maischberger“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

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