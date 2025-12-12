ARD Das Erste

"ttt - titel thesen temperamente" am Sonntag, 14. Dezember 2025 um 23:05 Uhr im Ersten (NDR)

Auferstanden von den Toten - wie KI uns digital unsterblich machen kann

Es gibt sie als Podcast, als Chatbot und auch schon als Avatar: Menschen, die eigentlich tot sind, mit denen ihre Hinterbliebenen aber trotzdem weiter kommunizieren können. Künstlicher Intelligenz sei Dank. Inzwischen gibt es verschiedene Plattformen, die die Toten wieder zum Leben erwecken. Entweder erstellt man noch zu Lebzeiten seinen digitalen Klon für die Nachwelt oder die Angehörigen übernehmen das. Ein paar Fotos hochgeladen, dazu noch Stimmproben, Chatprotokolle und ein Fragebogen beantwortet - und schon kann mit dem verstorbenen Partner oder der toten Mutter wieder gechattet werden. Klingt futuristisch, ist aber schon Realität. Eine seltsame noch dazu. Denn welche Auswirkungen hat das auf den Trauerprozess? Wie ist es ethisch zu bewerten, wenn Plattformen, deren vornehmliches Interesse es ist, Geld zu verdienen, diese Avatare anbieten? ttt diskutierte darüber mit Judith Simon, Professorin der Ethik in der Informationstechnologie und dem Medienkulturwissenschaftler Martin Hennig.

Bröckelnde Bauten und klamme Kommunen - wie gefährdet sind Baudenkmäler?

Während Bund und Länder sich auf ihrem letzten Gipfel in Finanzfragen vertagt haben, geraten die Kommunen immer mehr unter Druck. Viele von ihnen befinden sich bereits in einer Haushaltsnotlage und unterliegen harten Sparauflagen. Beispiel Lübeck: Für den Erhalt der Altstadt, immerhin UNESCO-Weltkulturerbe, veranschlagt die Stadt einen Investitionsbedarf von mehr als 350 Millionen Euro - die die Stadt nicht hat. Die Folge: Das Welterbe bröckelt und die Kosten für Investitionen steigen von Jahr zu Jahr. Beispiel Quedlinburg: ebenfalls Weltkulturerbe-Stadt, strukturell unterfinanziert. Hier entwickelt der Bürgermeister gerade notgedrungen einen Masterplan, denn der Stadt droht 2023 die Pleite, wenn sie den Haushalt so weiter fortschreibt wie bisher. ttt fragt nach: Wie verhält es sich mit Baudenkmälern in Deutschland angesichts klammer Kassen der Kommunen?

Zoff beim ESC - hat der Eurovision Song Contest als Symbol der Völkerverständigung ausgedient?

Mehrere Länder boykottieren den Eurovision Contest 2026 aus Protest gegen die Teilnahme Israels. "United by music" ist das Motto der Veranstaltung, die nächstes Jahr in Wien ausgetragen wird, aber noch nie war die ESC-Gemeinschaft so uneinig und gespalten. Dean Vuletic, Historiker und ESC-Experte, sieht den weltweit beachteten Musikwettbewerb in der schwersten Krise seiner bald 70-jährigen Geschichte. Der ESC versteht sich selbst als unpolitische Veranstaltung, dabei war er von Anfang an politisch - dafür gibt es reichlich Beispiele. 2022 wurde Russland nach dem Angriff auf die Ukraine ausgeschlossen. Warum Israel jetzt nicht, fragen Protestler. Oder wäre es vernünftiger, russische Künstler auch nicht auszuschließen? ttt spricht mit der Antisemitismusforscherin Maria Kanitz und Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat darüber, ob Kulturboykott ein wirksames Mittel ist und ob der ESC als Symbol der Völkerverständigung noch eine Chance hat.

Der "Warhol des Ostens" - Ausstellung zum 85. Geburtstag von Hans Ticha

Er gilt als "Warhol des Ostens" und ist dennoch für viele noch ein Unbekannter. Zu Unrecht. Hans Ticha, der im September seinen 85. Geburtstag gefeiert hat, war in der DDR einer der wichtigsten und vielseitigsten Künstler. Sein Werk besticht durch Vielseitigkeit, Pop-Elemente und Gesellschaftskritik. Er selbst nennt seinen Stil "Agitpop". In der DDR malte er zeitweise im Verborgenen: Bilder, die das gesellschaftliche Leben kritisch beleuchteten. Diese Arbeiten musste er verstecken, erst nach der Wende werden sie erstmals öffentlich gezeigt. Zu seinem 85. Geburtstag präsentiert die Kunsthalle Rostock eine umfangreiche Retrospektive.

Homosexualität und Islam - der Spielfilm "Die jüngste Tochter"

Sie ist muslimisch und sie ist lesbisch: Ein innerer Konflikt für die junge Fatima, Hauptfigur in "Die jüngste Tochter". Der Spielfilm erzählt einfühlsam von der Selbstfindung einer 17-jährigen Frau mit algerischen Wurzeln in Frankreich. Sie ist hin- und hergerissen zwischen familiären Erwartungen, religiöser Tradition und dem Erwachen ihrer eigenen sexuellen Identität. Als sie ihre erste Beziehung mit einer Frau eingeht, wird ihr Leben noch komplizierter. Gespielt wird die Hauptfigur Fatima von Nadia Melliti, die ohne große schauspielerische Vorerfahrung für diese Rolle gecastet wurde und für ihre Darstellung in Cannes ausgezeichnet wurde. ttt spricht mit der Nadia Melliti über "Die jüngste Tochter".

