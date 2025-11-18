ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 19. November 2025, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste: Christian Lindner (FDP, ehem. Bundesfinanzminister) Boris Palmer (parteilos, Oberbürgermeister Tübingen) Philipp Türmer (SPD, Vorsitzender der Jusos) Markus Preiß (ARD) Laura Kipfelsberger (Journalistin) Ijoma Mangold (Die Zeit) Neues Leben nach der Politik und kritischer Blick auf die neue Regierung Im Studio: der ehemalige Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Neuer Kurs bei der Sozialpolitik und Migration Darüber diskutieren der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer (parteilos), und der Juso-Vorsitzende Philipp Türmer (SPD). Es kommentieren: der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preiß, die Journalistin Laura Kipfelsberger und der Kulturkorrespondent der "Zeit", Ijoma Mangold. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

