ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 24. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten

München (ots)

Die Gäste:
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP, Vorsitzende EU-Verteidigungsausschuss)
Ralf Stegner (SPD, Außenpolitiker)
Hendrik Streeck (CDU, Drogenbeauftragter)
Joachim Llambi (Fernsehmoderator)
Melanie Amann (Der Spiegel)
Rainer Hank (Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung)

Russische Provokationen und neuer Wehrdienst 
Darüber diskutieren die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und der Außenpolitiker Ralf Stegner (SPD).

Drogenpolitik und sein Wechsel in die Politik 
Im Studio der Drogenbeauftragte der Bundesregierung Hendrik Streeck (CDU).

Es kommentieren: Der Fernsehmoderator Joachim Llambi, die Autorin der Spiegel-Chefredaktion Melanie Amann und der Journalist und Kolumnist Rainer Hank.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.


Redaktion: Elke Maar
Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur,
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

