ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 23. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Dienstag, 23. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten
München (ots)

Die Gäste:
Hendrik Wüst (CDU, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen)
Sandra Navidi (Autorin und USA-Expertin)
Eric T. Hansen (US-Autor)
Christian Berkel (Schauspieler und Autor)
Theo Koll (Phoenix)
Yasmine M'Barek (Die Zeit)

Über die schwarz-roten Reformpläne
Im Studio der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU).

Über den Mord an Charlie Kirk und die politische Lage in den USA
Im Gespräch die USA-Expertin Sandra Navidi und der US-Autor Eric T. Hansen.

Es kommentieren: Der Schauspieler und Autor Christian Berkel, der phoenix-Moderator Theo Koll und die Journalistin der Wochenzeitung "Die Zeit" Yasmine M'Barek.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.


Redaktion: Elke Maar
Fotos unter:  www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

