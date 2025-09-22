ARD Das Erste

"maischberger" am Dienstag, 23. September 2025, 22.50 Uhr im Ersten

Die Gäste: Hendrik Wüst (CDU, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen) Sandra Navidi (Autorin und USA-Expertin) Eric T. Hansen (US-Autor) Christian Berkel (Schauspieler und Autor) Theo Koll (Phoenix) Yasmine M'Barek (Die Zeit) Über die schwarz-roten Reformpläne Im Studio der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst (CDU). Über den Mord an Charlie Kirk und die politische Lage in den USA Im Gespräch die USA-Expertin Sandra Navidi und der US-Autor Eric T. Hansen. Es kommentieren: Der Schauspieler und Autor Christian Berkel, der phoenix-Moderator Theo Koll und die Journalistin der Wochenzeitung "Die Zeit" Yasmine M'Barek. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

