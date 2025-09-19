ARD Das Erste

CAREN MIOSGA am Sonntag, 21. September 2025, um 21:45 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

Trump spaltet die USA - welchen Schaden nimmt die Demokratie?

Die politische Lage in den USA ist angespannt: Nach dem Mord an dem Polit-Aktivisten Charlie Kirk und Angriffen der Trump-Administration auf die Pressefreiheit steht das Vertrauen in die Standhaftigkeit der Demokratie auf dem Spiel. Der Unionsfraktionsvorsitzende und Transatlantiker Jens Spahn vertritt bislang einen pragmatischen Kurs gegenüber US-Präsident Trump und erkennt Überschneidungen mit deutschen Positionen - etwa in Verteidigungsfragen, der Energiepolitik und im Umgang mit China. Welche Lehren lassen sich aus der derzeitigen US-Politik ziehen? Und welche Auswirkungen haben populistische Bewegungen auf die Stabilität demokratischer Systeme - auch in Deutschland?

Die Gäste:

Jens Spahn (Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion)

Cathryn Clüver Ashbrook (Politikwissenschaftlerin und USA-Expertin)

Kerstin Kohlenberg (Journalistin und ehemalige USA-Korrespondentin der ZEIT)

"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.

Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell