Frankfurter Rundschau

Was wir geschafft haben

Frankfurt (ots)

Es war der Wille zum Gelingen, der Angela Merkels berühmtesten Satz auszeichnete. Als die damalige Kanzlerin vor zehn Jahren zweimal die Worte "Wir schaffen das" sagte, strahlte sie Zuversicht aus. Es wäre gut gewesen, wenn die Politik ihrer Regierungen diesem Anspruch gerecht geworden wäre. Und noch besser, wenn die aktuelle Politik eine ähnliche Haltung verkörpern würde. Oft wird weggelassen, was Merkel vor und nach ihrem bekannten Satz gesagt hatte. Es ging ihr keineswegs um die Behauptung, dass die Aufnahme Tausender Geflüchteter problemlos möglich sei, wie ihr unterstellt wird - sondern um "das Motiv, mit dem wir an diese Dinge herangehen". Das müsse lauten: "Wir haben so vieles geschafft - wir schaffen das!" Zehn Jahre danach wird darüber diskutiert, ob Merkels Versprechen eingelöst wurde. Es lassen sich reichlich Beispiele finden für gelungene und manche für misslungene Integration. Daher gibt es keine eindeutige Antwort auf die Frage, ob wir "das" geschafft haben oder nicht.

