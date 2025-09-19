ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 22. September 2025, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Bild-Infos

Download

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Krieg in Europa: keine Sicherheit ohne Wehrpflicht?

Die Gäste:

Norbert Röttgen (CDU, stellv. Fraktionsvorsitzender, zuständig für Auswärtiges und Verteidigung)

Jan van Aken (Die Linke, Parteivorsitzender)

Nicole Schilling (Stellvertreterin des Generalinspekteurs der Bundeswehr)

Özge Inan (Journalistin und Autorin)

Carlo Masala (Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr München)

Annabell Günther (Jura-Studentin und Reservistin)

Helena Clear (macht ein Freiwilliges Soziales Jahr)

Russland führt Krieg in Europa, die Nato ist in Alarmbereitschaft. Muss Deutschland kriegstüchtig werden, wie der Verteidigungsminister fordert? Wollen wir das überhaupt? Auf jeden Fall heißt es jetzt: "Angetreten! ... aber nur, wenn du magst." Denn die Bundesregierung will im kommenden Jahr einen freiwilligen Wehrdienst einführen. Reicht das? Oder brauchen wir wieder eine richtige Wehrpflicht?

