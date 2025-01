ZDFneo

ZDFneo Änderungsmitteilung

Mainz (ots)

ZDFneo Änderungsmitteilung Woche 05/25 Freitag, 31.01. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 0.25 heute-show spezial Wahlkampf: Der Nachschlag (ZDF 31.1.2025) Deutschland 2025 0.50 Neo Ragazzi (vom 6.6.2024) 1.35 Game Two #361 Videospielmagazin (vom 30.1.2025) 2.10 Box 21 Eingesperrt 2.55 Box 21 Nicht aufgeben 3.40 Box 21 Sag es 4.20 Box 21 Geheimnisse 5.05 Haben Sie das von den Morgans gehört? - 6.45 (Did You Hear About the Morgans?) Woche 06/25 Sonntag, 02.02. Bitte Programmänderung und Zeikorrekturen beachten: 0.05 heute-show spezial Wahlkampf: Der Nachschlag (vom 13.1.2025) Deutschland 2025 0.30 Das Tal der geheimen Gräber (Ofrenda a la tormenta) 2.35 neoriginal Northern Lights Begegnung auf der Brücke 3.25 neoriginal Northern Lights Der Morgen danach 4.10 neoriginal Deadlines Bild - Text - Schere 4.35 neoriginal Deadlines Zungenkuss nach dem Kotzen 4.55 neoriginal Deadlines Stein 5.20 neoriginal Deadlines Schmetterlingstage 5.45 neoriginal - 6.05 Deadlines Befiehl du deine Wege Montag, 03.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 1.25 heute-show spezial Wahlkampf: Der Nachschlag (vom 13.1.2025) Deutschland 2025 1.50 The Rookie Lebenslänglich 2.30 The Rookie Tag des Todes 3.15 Die glorreichen 10 Die sensationellsten Suchaktionen der Geschichte 3.55 Terra X Ein Tag auf Burg Münzenberg 1218 4.40 Terra X Ein Tag im Mittelalter 5.25 Terra X - 6.25 Ein Tag in Nürnberg 1593 - Der Scharfrichter Frantz Schmidt Donnerstag, 06.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 0.45 heute-show spezial Wahlkampf: Der Nachschlag (vom 13.1.2025) Deutschland 2025 1.10 The Last Wave Fünf Stunden 1.55 The Last Wave Mysteriöse Veränderungen 2.50 The Last Wave Aufstand 3.40 The Last Wave Explosion 4.30 The Last Wave Bumerang 5.20 The Last Wave - 6.15 Botschafter

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell