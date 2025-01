ZDFneo

ZDFneo-Programmänderung

Woche 05/25

Mainz (ots)

ZDFneo-Programmänderung Woche 05/25 Freitag, 31.01. Bitte Programmänderung beachten: 1.35 Box 21 Eingesperrt (vom 8.10.2021) Lidia Amariei Ioana Ilinca Neacsu Tobias Nordwall Simon J. Berger Ewert Grens Leonard Terfelt Anni Grens Sandra Andreis Lucian Manea Cristian Bota Alina Lazariuc Anda Sârbei Jochum Lang Joakim Sällquist Sam Shirazi Bahador Foladi Mariana Hermansson Mimosa Willamo Kamera: Benjam Orre Drehbuch: Dennis Magnusson nach dem Roman von Anders Roslund/Börge Hellström Regie: Mani Maserrat Großbritannien 2020 2.20 Box 21 Nicht aufgeben (vom 8.10.2021) Lidia Amariei Ioana Ilinca Neacsu Tobias Nordwall Simon J. Berger Ewert Grens Leonard Terfelt Anni Grens Sandra Andreis Lucian Manea Cristian Bota Alina Lazariuc Anda Sârbei Jochum Lang Joakim Sällquist Sam Shirazi Bahador Foladi Mariana Hermansson Mimosa Willamo Kamera: Benjam Orre Drehbuch: Dennis Magnusson nach dem Roman von Anders Roslund/Börge Hellström Regie: Mani Maserrat Großbritannien 2020 3.05 Box 21 Sag es (vom 8.10.2021) Lidia Amariei Ioana Ilinca Neacsu Tobias Nordwall Simon J. Berger Ewert Grens Leonard Terfelt Anni Grens Sandra Andreis Lucian Manea Cristian Bota Alina Lazariuc Anda Sârbei Jochum Lang Joakim Sällquist Sam Shirazi Bahador Foladi Mariana Hermansson Mimosa Willamo Kamera: Benjam Orre Drehbuch: Dennis Magnusson nach dem Roman von Anders Roslund/Börge Hellström Regie: Mani Maserrat Großbritannien 2020 3.50 Box 21 Geheimnisse (vom 8.10.2021) Lidia Amariei Ioana Ilinca Neacsu Tobias Nordwall Simon J. Berger Ewert Grens Leonard Terfelt Anni Grens Sandra Andreis Lucian Manea Cristian Bota Alina Lazariuc Anda Sârbei Jochum Lang Joakim Sällquist Sam Shirazi Bahador Foladi Mariana Hermansson Mimosa Willamo Kamera: Benjam Orre Drehbuch: Dennis Magnusson nach dem Roman von Anders Roslund/Börge Hellström Regie: Mani Maserrat Großbritannien 2020 (Die Serie „Suspect“ wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt. Weiterer Ablauf ab 5.05 Uhr wie vorgesehen.) Woche 06/25 Samstag, 01.02. Bitte Programmänderung beachten: 4.30 Box 21 Bukarest (vom 8.10.2021) Lidia Amariei Ioana Ilinca Neacsu Tobias Nordwall Simon J. Berger Ewert Grens Leonard Terfelt Anni Grens Sandra Andreis Lucian Manea Cristian Bota Alina Lazariuc Anda Sârbei Jochum Lang Joakim Sällquist Sam Shirazi Bahador Foladi Mariana Hermansson Mimosa Willamo Kamera: Benjam Orre Drehbuch: Dennis Magnusson nach dem Roman von Anders Roslund/Börge Hellström Regie: Mani Maserrat Großbritannien 2020 5.15 Box 21 Janus (vom 8.10.2021) Lidia Amariei Ioana Ilinca Neacsu Tobias Nordwall Simon J. Berger Ewert Grens Leonard Terfelt Anni Grens Sandra Andreis Lucian Manea Cristian Bota Alina Lazariuc Anda Sârbei Jochum Lang Joakim Sällquist Sam Shirazi Bahador Foladi Mariana Hermansson Mimosa Willamo Kamera: Benjam Orre Drehbuch: Dennis Magnusson nach dem Roman von Anders Roslund/Börge Hellström Regie: Mani Maserrat Großbritannien 2020 (Die beiden Folgen „The Rookie“ werden auf Montag, 03.02.2025, verschoben; die Sendung „Terra Xplore“ entfällt.) Sonntag, 02.02. Bitte Programmänderung beachten: 6.00 Frag den Lesch Von Naturgesetzen und Gesetzesbrechern (vom 4.2.2016) Deutschland 2016 (Weiterer Ablauf ab 6.15 Uhr wie vorgesehen.) Montag, 03.02. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 1.50 The Rookie Lebenslänglich (Text u. weitere Angaben s. 1.2.2025) 2.30 The Rookie Tag des Todes (Text u. weitere Angaben s. 1.2.2025) 3.15 Die glorreichen 10 Die sensationellsten Suchaktionen der Geschichte (vom 2.2.2025) 3.55 Terra X Ein Tag auf Burg Münzenberg 1218 Film von Iris Fegerl, Sigrun Laste und Arne Peisker (vom 23.1.2022) 4.40 Terra X Ein Tag im Mittelalter (vom 7.1.2017) 5.25 Terra X -6.25 Ein Tag in Nürnberg 1593 - Der Scharfrichter Frantz Schmidt Film von Arne Peisker und Vivien Schwarzenberg (vom 2.2.2025) (Die Sendungen „Mythos Burg (1) – Feste Heimat“ und „Mythos Burg (2) – Bollwerk der Macht“ entfallen.)

