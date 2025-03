"ttt - titel thesen temperamente" (BR) / am Sonntag, 23. März 2025, 23:35 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

Defense

Wie wär´s mit einem "BSSD Defence Pop-up Panikraum" aus Panzerstahl? Bei Norma für 25.559,- Euro. Beschuss-Sicherheit von Kaliber 9 mm bis zu 44er Magnum, dazu ein Trocken-WC und ein von außen nicht erreichbarem Schlüsselloch. Dazu vielleicht einen "taktischen Ofen"? In jedem Fall empfehlenswert: eine Schutzweste als "BSSD Defence Komplettset" mit vier Magazintaschen im Frontbereich und zwei Stahlplatten 5,9 mm vorn und hinten.

"Bunker Schutzraum System Deutschland" (BSSD) heißt der Hersteller, der seine "Systeme" jetzt auch im Supermarkt anbietet.

Vorbereitung für den Verteidigungsfall, ganz privat.

Glosse.

Politik kapert Kunst

Der autokratische Populismus bedient sich neuerdings immer heftiger bei den Techniken avantgardistischer Kunst. Die Ästhetisierung der Politik ist besonders deutlich bei Putin und Trump. Mittels Ästhetiken der Disruption, der Provokation, der Irritation erschaffen sie ihre Affektpolitik. Ein höchst erstaunliches Phänomen, für "ttt" eingeordnet und analysiert von der international höchst anerkannten Künstlerin Hito Steyerl und von Ulrich Bröckling, Professor für Kultursoziologie in Freiburg und Herausgeber des Glossars der Gegenwart 2.0

Ich will alles

Dokumentarfilm der Regisseurin Luzia Schmid über Hildegard Knef. Eine filmische Autobiografie mit allen Höhen und Tiefen einer der wirklich seltenen Weltstars aus Deutschland, mit Archivmaterial aus sechs Jahrzehnten. Kinostart: 3. April 2025

Die politische Dimension des Spielens

Bernhard Hanel baut Kletterlandschaften, bringt Schaukeln und Rutschen in Kriegs- und Krisengebiete, aber auch in die urbanen Wüsten oder gentrifizierten Viertel unserer Großstädte. Vor 18 Jahren hat Hanel das Weltkinderforum in Davos gegründet. Der in Stuttgart geborene Bernhard Hanel hat Kulturgestaltung studiert und seinen Lebensunterhalt als DJ und Tanzlehrer verdient, bevor er vor fast 30 Jahren begann, Spielplätze zu bauen. Weltweit sind mehr als 2000 entstanden.

Team Scheisse

Punkrock aus Bremen. Eine wahre Entdeckung.

Debüt: 2020: "8 Hobbies für den sozialen Abstieg".

2021: "Ich habe dir Blumen von der Tanke mitgebracht (Jetzt wird geküsst)" - "Platte des Jahres" bei Musikexpress. 2022 erhielten Team Scheisse den Preis für Popkultur als "Hoffnungsvollster Newcomer"

2025: Ihr bis dato erfolgreichster Song "Schmetterling" hat schon im Januar mehr als eine Million Aufrufe bei YouTube und mehr als fünf Millionen Aufrufe auf Spotify.

Moderation: Siham El-Maimouni

