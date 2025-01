ARD Das Erste

Handball-WM 2025: Dänemark - Deutschland am 21. Januar ab 20:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek



Als Gruppensieger hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft die Vorrunde bei der aktuellen Weltmeisterschaft beendet. Nun geht es in der ersten Begegnung der Hauptrunde direkt gegen den amtierenden Europameister und Olympiasieger Dänemark. Die ARD überträgt das Spiel morgen, am 21. Januar 2025, live ab 20:15 Uhr (Anwurf: 20:30 Uhr) im Ersten und in der ARD Mediathek. Alexander Bommes moderiert die Übertragung aus Herning, gemeinsam mit ARD-Experte Dominik Klein. Reporter der Partie ist Florian Naß, weiterhin unterstützt durch Co-Kommentator Johannes Bitter. Sollte das DHB-Team das Viertelfinale erreichen, überträgt die ARD dieses am Mittwoch, 29. Januar, ebenfalls live im Ersten und in der ARD Mediathek.

Wer noch mehr über die Handball-WM 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien wissen möchte, findet weitere Informationen, Live-Ticker und Hintergründe auch bei sportschau.de. Außerdem bietet der neue Sportschau-Podcast "Handball auf die 1" mit Stephanie Müller-Spirra - seit dem 14. Januar abrufbar u. a. in der ARD Audiothek - ausführliche Einblicke ins bisherige WM-Geschehen.

