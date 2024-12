ARD Das Erste

Krimi-Kult für Kids: Die ARD-Serie "Die Pfefferkörner" wird 25!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Mit cleveren Köpfen, scharfem Verstand und großem Herz für Gerechtigkeit haben sie Generationen begeistert: Seit dem 27. Dezember 1999 sind "Die Pfefferkörner" auf Sendung, seitdem gehören sie zu den erfolgreichsten Jugend-Serien im deutschen Fernsehen. In insgesamt 20 Staffeln, 260 Folgen und mit 13 Ermittler-Teams haben die Nachwuchsdetektive aus der Hamburger Speicherstadt gezeigt, was echter Zusammenhalt und Freundschaft bedeuten - "Alle für einen, einer für alle!"

"Die Pfefferkörner" präsentieren weit mehr als packende Krimifälle: Mit Themen wie Cybermobbing oder Wildtierschmuggel nehmen sie in ihrer 25-jährigen Geschichte immer wieder gesellschaftliche Themen auf und geben Denkanstöße. Prominente wie Henry Maske und Jorge González mischten in den spannenden Abenteuern mit und Stars wie Nina Chuba und Bruno Alexander starteten als "Pfefferkörner" ihre Karriere. Der Name der Serie ist dabei eine Hommage an die Gewürzhändler der Speicherstadt, die einst als "Pfeffersäcke" bekannt waren.

Zum Jubiläum gibt es besondere Programmhighlights:

ARD Mediathek : Exklusive Interviews mit ehemaligen "Pfefferkörnern" geben spannende Einblicke hinter die Kulissen. Zudem sind die Abenteuer der verschiedenen Ermittler-Generationen abrufbar.

: Exklusive Interviews mit ehemaligen "Pfefferkörnern" geben spannende Einblicke hinter die Kulissen. Zudem sind die Abenteuer der verschiedenen Ermittler-Generationen abrufbar. KiKA-Special : "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" am 27. Dezember um 12:45 Uhr und 13 Folgen mit 13 Ermittlerteams ab 28. Dezember im TV sowie ein Gewinnspiel für eine Komparsenrolle unter www.kika.de.

: "Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee" am 27. Dezember um 12:45 Uhr und 13 Folgen mit 13 Ermittlerteams ab 28. Dezember im TV sowie ein Gewinnspiel für eine Komparsenrolle unter www.kika.de. ARD Audiothek: "Die Pfefferkörner" gibt es auch als Hörspiel, erzählt von Leonie Landa mit den Stimmen der Schauspieler:innen - eine akustische Verbrecherjagd in Hamburg.

Neues Jahr, neue Folgen, neue Ermittler: Die 21. Staffel der "Pfefferkörner" startet im Frühjahr 2025 im Ersten, bei KiKA und in der ARD Mediathek.

"Die Pfefferkörner" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste und KiKA.

Fotos finden Sie unter ard-foto.de.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell