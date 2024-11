CAREN MIOSGA / Sonntag, 3. November 2024, um 21:45 Uhr im Ersten

ARD Das Erste

Sonntag, 3. November 2024, um 21:45 Uhr im Ersten

Das Thema: Harris oder Trump - Amerika vor der Entscheidung

Selten war das Rennen um die US-amerikanische Präsidentschaft dramatischer und dessen Ausgang ungewisser als in diesem Jahr. Was bedeutet die künftige Besetzung im Weißen Haus für die mächtigste Demokratie der Welt? Wie wird sich das Ergebnis auf die Zukunft einer Welt auswirken, die sich in vielen Bereichen geopolitisch neu ordnet? Und warum sollte auf jeden Fall Deutschland die Frage interessieren: Wie wählt Amerika?

Die Gäste:

Sigmar Gabriel (SPD, Bundesaußenminister a.D. und Vorsitzender Atlantik-Brücke e.V.)

Cathryn Clüver Ashbrook (deutsch-amerikanische Politologin)

Julius van de Laar (Wahlkampfexperte)

Jörg Wimalasena (Politischer Korrespondent "Die Welt")

