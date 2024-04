ARD Das Erste

anz-Duell: Jorge González und Motsi Mabuse bei "Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 8. bis 12. April 2024, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Frische Frühlingsluft zieht durchs "Wer weiß denn sowas?"-Studio, wenn Moderator Kai Pflaume seine prominenten Kandidaten zum fröhlichen Wettraten einlädt. Mit von der Partie sind natürlich die engagierten Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton, wenn es gilt, jede Menge richtige Antworten aufspannende Fragen zu erraten.

Für ein gleichmäßiges Make-up, das länger frisch bleibt, kann ...?

a) vorab ein Aftershave-Balsam auf das Gesicht aufgetragen werden

b) das Make-up mit einer kleinen Menge Walnussöl vermischt werden

c) das Gesicht nach dem Auftragen des Make-ups kalt geföhnt werden

Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:

- Märchen-Duell: Die meisten Zuschauer kennen Harald Krassnitzer als Wiener "Tatort"-Kommissar. Aylin Tezel spielte lange eine Jungkommissarin im Dortmunder "Tatort". Beide Schauspieler haben aber noch eine weitere Gemeinsamkeit: 2011 spielten sie beide in einer Verfilmung eines Märchenklassikers. Jetzt treffen sich der damalige "König Klemens" und das "Aschenputtel" zum zauberhaften Wettraten wieder.

- Show-Duell: Ohne Rudi Carrell gäbe es dieses Rateduell wahrscheinlich gar nicht ... In den 70er Jahren entdeckte der legendäre Showmaster auf einer Kreuzfahrt die damalige Reiseleiterin Marijke Amado. Sie wurde seine Assistentin in dem Showklassiker "Am laufenden Band" und moderierte von 1990 bis 1998 die "Mini Playback Show". Ihr Rategegner Mike Krüger gehörte an der Seite von Rudi Carrell von 1996 bis 2005 zur Stammbesetzung der Show "7 Tage, 7 Köpfe".

- Musik-Duell: Ihre Karriere startete mit dem Song "Error" für den Soundtrack der Filmkomödie "Fack ju Göhte". Derzeit ist die Sängerin Madeline Juno mit ihrem aktuellen Album "Nur zu Besuch" auf Deutschland-Tour. Bei einem Rateduell-Abstecher nach Hamburg trifft sie auf die Sängerin und Schauspielerin Alli Neumann.

- Tanz-Duell: Kaum jemand beherrscht den sicheren Gang auf 18-Zentimeter-Absätzen so wie Jorge González. In der Tanzshow "Let's Dance" beurteilt er als Juror aber nicht den Walk, sondern den Tanz der Kandidaten. Seit 2011 urteilt die Ex-Profitänzerin Motsi Mabuse - deren vollständiger Vorname "Motshegetsi" lautet - ebenfalls über das tänzerische Können von Prominenten. Bei "Wer weiß denn sowas?" wollen beide Showstars nun ihre Ratekompetenz unter Beweis stellen.

- Schauspielerinnen-Duell: Schon bald praktiziert die Schauspielerin Tanja Wedhorn wieder in der "Praxis mit Meerblick" im Ersten. Doch zuvor trifft sie zum fröhlichen Wettraten auf ihre Kollegin Felicitas Woll, die im April wieder in ihrer Rolle als Star-Journalistin in der ZDF- "Herzkino"-Reihe "Neuer Wind im Alten Land" zu sehen ist.

Die Rate-Duelle im Überblick:

Montag, 8. April Harald Krassnitzer / Aylin Tezel

Dienstag, 9. April Marijke Amado / Mike Krüger

Mittwoch, 10. April Madeline Juno / Alli Neumann

Donnerstag, 11. April Jorge González / Motsi Mabuse

Freitag, 12. April Tanja Wedhorn / Felicitas Woll

Hätten Sie gewusst, dass ...

ein gleichmäßiges Make-up länger frisch bleibt, wenn vorab ein Aftershave-Balsam auf das Gesicht aufgetragen wird?

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

