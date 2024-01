ARD Das Erste

"Heintje trifft Anita" - Hein Simons und Anita Hegerland bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 8. bis 12. Januar 2024, um 18:00 Uhr im Ersten

Fünf spannende Paarungen legen sich in dieser Woche mächtig ins Zeug, wenn Moderator Kai Pflaume fragt: "Wer weiß denn sowas?". Den Stars stehen natürlich wieder die Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie über tierische Fragen wie diese grübeln: Grundsätzlich müssen Freigängerkatzen laut einem Urteil von 2022 ...? a)von Grundstückseigentümern in der Nachbarschaft geduldet werden b)über einen Tierhalter-Haftpflichtschutz für Katzen versichert sein c)ein GPS-Halsband tragen Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche: Sport-Duell: Beide moderieren die Sendung "SWR Sport" im Dritten: Tom Bartels, der im Ersten vor allem als Reporter und Kommentator bei den großen Sportevents im Einsatz ist und Michael Antwerpes, einer der Moderatoren der "ARD Sportschau". Wer wird bei diesem Duell als Rate-Sieger vom Platz gehen? Kinderstar-Duell: "Maaamaaa!" Als süßer Knirps verzauberte Heintje Ende der 60er Jahre viele Mütter mit seinem Ohrwurm "Mama". 1971 begeisterte die zehnjährige Anita an der Seite von Roy Black die Schlagerfans mit "Schön ist es auf der Welt zu sein". Zum fröhlichen Rateduell treffen sich die beiden längst erwachsenen Kinderstars Hein Simons und Anita Hegerland nun bei "Wer weiß denn sowas?". Schauspielerinnen-Duell: 2005 standen sie im Münster-Tatort "Der Frauenflüsterer" gemeinsam vor der Kamera: ChrisTine Urspruch als Pathologin Silke Haller (alias "Alberich") und Nora Waldstätten in der Rolle der Nichte von Prof. Karl-Friedrich Boerne. Nun gibt's ein Wiedersehen der Schauspielerinnen beim Wettraten. Sänger-Duell: Tim Bendzko feierte mit Hits wie "Nur noch kurz die Welt retten" große Erfolge. Bei "Wer weiß denn sowas?" rätselt der Popsänger und Songwriter mit Mike Singer, der in der 1. Staffel von "The Voice Kids" zum Star wurde, um die Wette. Familien-Duell: Seit 2015 sind der Schauspieler Frederick Lau und die RTL-Moderatorin Annika Lau verheiratet. Wie schlägt sich das Paar beim Rateduell? Die Rate-Duelle im Überblick: Montag, 8. Januar: Tom Bartels / Michael Antwerpes Dienstag, 9. Januar: Hein Simons / Anita Hegerland Mittwoch, 10. Januar: Nora Waldstätten / ChrisTine Urspruch Donnerstag, 11. Januar: Tim Bendzko / Mike Singer Freitag, 12. Januar: Frederick Lau / Annika Lau Hätten Sie gewusst, dass ... Freigängerkatzen laut einem Urteil von 2022 grundsätzlich von Grundstückseigentümern in der Nachbarschaft geduldet werden müssen? "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. "Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas Fotos über www.ard-foto.de

