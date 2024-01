ARD Das Erste

Tabea Werner wird Pressesprecherin der ARD-Programmdirektion

Bild-Infos

Download

München (ots)

Zum 15. Februar 2024 übernimmt Tabea Werner (37) die Leitung des Teams Multiplikatoren- und Presse-Kommunikation in der ARD-Programmdirektion. In dieser neu geschaffenen Position verantwortet sie zudem den Bereich Öffentlichkeitsarbeit/Event und steuert die Programmkommunikation für die ARD Mediathek und Das Erste. In ihrer Funktion berichtet sie an Stefan Ladwig, Leiter der Gesamtkommunikation. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin wechselt nach zahlreichen Stationen bei ProSiebenSat.1 nun zur ARD. Bei ProSiebenSat.1 war sie zuletzt als Leitung der Bildredaktion und als Sprecherin des Frauensenders sixx tätig. Oliver Köhr, stellvertretender ARD-Programmdirektor: "Tabea Werner ist eine erfahrene Kommunikationsexpertin, die mit Kompetenz und kreativen Ideen überzeugt. Wir freuen uns sehr, dass wir sie für diese Aufgabe gewinnen konnten. In der Abteilung Kommunikation wird sie dazu beitragen, die attraktiven Programminhalte der ARD Mediathek und des Ersten in die Öffentlichkeit zu tragen. Zugleich wird sie den Reformprozess sowie den digitalen Umbau der ARD kommunikativ begleiten."

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell