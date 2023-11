ARD Das Erste

ARD überträgt zwei Achtelfinal-Begegnungen im DFB-Pokal live/1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg am 5. Dezember im Ersten und in der ARD Mediathek

Bild-Infos

Download

München (ots)

Ein langer DFB-Pokal-Abend wartet am 5. Dezember auf die Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten und in der ARD Mediathek, denn die ARD überträgt gleich zwei Achtelfinal-Begegnungen hintereinander. Ab 17:40 Uhr geht es los, live vom Betzenberg zeigt die ARD das Spiel 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg (Anstoß 18:00 Uhr). Wird der Siegeszug der "Roten Teufel" auch im Achtelfinale weitergehen? Mit dem 1. FC Nürnberg wartet auf jeden Fall ein ebenbürtiger Gegner im Duell der Zweitligisten. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften im Pokal endete übrigens in der 2. Runde 2019/20 mit 6:5 für Kaiserslautern nach Elfmeterschießen. Nach der Tagesschau (20:00 Uhr) folgt ab 20:15 Uhr die zweite DFB-Pokal-Übertragung des Abends: Borussia Mönchengladbach trifft auf den VfL Wolfsburg, damit sind in dieser Begegnung zwei Bundesligisten unter sich. Die Borussia hat Heimrecht, allerdings hat der VfL in der 2. DFB-Pokal-Runde schon den Titelverteidiger RB Leipzig aus dem Wettbewerb geworfen. Das letzte Mal war Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal in der Saison 1994/95 erfolgreich. Gegner im Finale damals: der VfL Wolfsburg, der sich am Ende mit 0:3 geschlagen geben musste. Alexander Bommes moderiert, unterstützt von Experte Bastian Schweinsteiger. Im Anschluss an die Livespiel-Übertragungen zeigt die ARD ab ca. 22:55 Uhr außerdem die Zusammenfassungen der anderen beiden DFB-Pokal-Begegnungen des Tages: FC 08 Homburg - FC St. Pauli sowie 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf. Die Sendezeiten am Dienstag, 05.12.2023 17:40-19:58 Uhr Sportschau: DFB-Pokal Achtelfinale ca. 18:00 Uhr 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg Übertragung aus Kaiserslautern 20:15-23:15 Uhr Sportschau: DFB-Pokal Achtelfinale ca. 20:45 Uhr Borussia Mönchengladbach - VfL Wolfsburg Experte: Bastian Schweinsteiger Moderation: Alexander Bommes Übertragung aus Mönchengladbach ca. 22:55 Uhr Zusammenfassungen: FC 08 Homburg - FC St. Pauli 1. FC Magdeburg - Fortuna Düsseldorf Im Ersten und in der ARD Mediathek.

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell