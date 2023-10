ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 30. Oktober 2023, 21:00 Uhr, live aus Köln

Bild-Infos

Download

München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Der Weg der Gewalt: Kann das Sterben in Nahost gestoppt werden?

Die Gäste:

Gerhart Baum (FDP, ehemaliger Bundesinnenminister und Rechtsanwalt)

Shimon Stein (ehemaliger Botschafter Israels in Deutschland)

Lamya Kaddor (B'90/Grüne, Bundestagsabgeordnete und Islamwissenschaftlerin)

Prof. Dr. Peter Neumann (Professor für Sicherheitsstudien, Publizist)

Israels Dilemma: Den Terror der Hamas mit einer Offensive in Gaza beantworten? Oder verhandeln, Geiseln retten, einen Mehrfronten-Krieg und den Tod vieler Zivilisten vermeiden? Aber beugt sich das Land dann so seinen Feinden? Und stehen die Verbündeten wirklich treu zu Israel?

Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell