Das Sportlegenden-Duell: Katarina Witt und Franziska van Almsick bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 30. Oktober bis 3. November 2023, um 18:00 Uhr im Ersten

In dieser Woche lädt Moderator Kai Pflaume wieder fünf Prominenten-Paarungen zum spaßigen Wettraten ins "Wer weiß denn sowas?"-Studio ein. An der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton werden in den amüsanten Rateduellen auch märchenhafte Quizfragen wie diese gestellt: In keiner der Originalfassungen des Märchens der Brüder Grimm ...? a) küsst die Prinzessin den Frosch b) beißt Schneewittchen in den vergifteten Apfel c) sticht sich Dornröschen an einer Spindel. Diese Duelle erwarten die Zuschauer: Köche-Duell: Unter dem Motto "Lafer! Lichter! Lecker!" kochten Horst Lichter und Johann Lafer bis 2017 im deutschen Fernsehen. Inzwischen ist Lichter bei "Bares für Rares" unter die TV-Trödler gegangen und sein Kollege Lafer machte gerade Schlagzeilen, weil er in sechs Monaten zehn Kilo abgenommen hat. Ehepaar-Duell: Die Romanautorin und Moderatorin Anne Gesthuysen präsentierte vor ein paar Jahren zusammen mit ihrem Ehemann Frank Plasberg die Quiz-Sendung "Paarduell". Nachdem Plasberg Ende letzten Jahres die Moderation des "hart aber fair"-Talks beendete, tritt er nun gegen seine Frau erneut zum amüsanten Wettraten an. Seemanns-Duell: Ahoi! Seemannslieder und starke Rhythmen - dafür steht die Band "Santiano". 2011 schlossen sich fünf Schleswig-Holsteiner Musiker um Frontmann Björn Both und Sänger Hans-Timm Hinrichsen zusammen und landeten mit dem Titel "Wellerman" einen echten Hit, auf den inzwischen viele weitere folgten. Sportlerinnen-Duell: Die eine sauste als "Franzi" wie ein Goldfisch durchs Wasser, die andere glitt als "Kati" elegant über gefrorene Wasserflächen. Jetzt wagen sich die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt und die ehemalige Schwimmerin Franziska van Almsick aufs glatte Rate-Parkett. Musiker-Duell: Der bürgerliche Name des Sängers Seven ist Jan Dettwyler, ein Schweizer Musiker und Komponist mit Soul im Blut. Gemeinsam mit dem Popsänger und Songwriter Johannes Oerding begeistert er gerade die Fans mit dem Song "Wenn du gehst". Wohin mag sie jetzt wohl der Weg beim Rateduell führen? Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 30. Oktober bis 2. November 2023 im Überblick: Montag, 30. Oktober - Horst Lichter und Johann Lafer Dienstag, 31. Oktober - Anne Gesthuysen und Frank Plasberg Mittwoch, 1. November - Timm Hinrichsen und Björn Both Donnerstag, 2. November - Katarina Witt und Franziska van Almsick Freitag, 3. November - Johannes Oerding und Seven Hätten Sie es gewusst? In keiner der Originalfassungen des Märchens der Brüder Grimm küsst die Prinzessin den Frosch. "Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk. Fotos über www.ard-foto.de

