"hart aber fair" zum Themenabend #bahnfahren am Montag, 4. September 2023, um 21:00 Uhr, live aus Berlin

Das Thema: Zu spät, zu schlecht, zu teuer: Warum ist die Bahn so kaputt?

Moderation: Louis Klamroth

Die Gäste:

Berthold Huber (Vorstand für Infrastruktur bei der Deutschen Bahn)

Michael Theurer (FDP, Parl. Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium)

Fatma Mittler-Solak (Moderatorin des "ARD-Buffet", Presenterin der Doku "Besser Bahnfahren!")

Sarah Bosetti (Moderatorin und Autorin)

Prof. Christian Böttger (Professor für Verkehrswesen an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin)

Die Bahn soll das Verkehrsmittel einer klimafreundlichen Zukunft werden. Warum leidet sie dann immer noch an Fehlern der Vergangenheit? Helfen einzelne Reformen, viele Milliarden? Oder braucht es einen kompletten Neustart. Die Diskussion nach der Dokumentation zum Thema.

Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage: www.hartaberfair.de

Redaktion: Torsten Beermann

