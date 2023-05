ARD Das Erste

Aktualisiertes Thema und ergänzte Gästeliste für "hart aber fair" am Montag, 15. Mai 2023

"hart aber fair" am Montag, 15. Mai 2023, 21:00 Uhr, live aus Köln

Moderation: Louis Klamroth

Aktualisiertes Thema: Noch kein Sieg: Wackelt der ewige Erdogan?

Die Gäste:

Alexander Graf Lambsdorff (FDP, Außenpolitiker; stellv. Fraktionsvorsitzender)

Deniz Yücel (Deutsch-türkisches Journalist und Publizist; Korrespondent der Welt)

Fritz Schramma (Kölner Oberbürgermeister a.D.; setzte sich für den Bau der Ditib-Großmoschee in Köln ein)

Nalan Sipar (freie Journalistin und Reporterin u.a. für den WDR; betreibt einen Youtube-Kanal für die deutsch-türkische Community)

NEU: Ufuk Varol (Erdogan-Wähler)

Im Einzelgespräch: Cem Özdemir (Grünen-Spitzenpolitiker, stammt aus einer Gastarbeiter-Familie)

Die Machtfrage in der Türkei ist noch offen: Setzt sich Präsident Erdogan doch am Ende durch? Wird der zweite Wahlgang jetzt noch härter? Wie groß ist die Chance für einen Machtwechsel wirklich? Oder müssen sich Deutschland und Europa mit dem ewigen Erdogan arrangieren?

Wie immer können sich Interessierte sich auf Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. So ist "Hart aber fair" immer erreichbar: Facebook: hartaberfairARD/, twitter: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de; Homepage www.hartaberfair.de

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

