XXXL-Aktion zum Weltkindertag: Bülent Ceylan und XXXLutz rufen alle Kinder zur großen Malaktion auf - für jedes Bild spendet XXXLutz 100 Euro an die Stiftung des Comedians

Würzburg

Ab sofort können alle Kinder ein Bild malen, wie sie auf dem Roten Stuhl wohnen

XXXLutz spendet 100 Euro pro Bild an die "Bülent Ceylan für Kinder Stiftung"

Unter allen kleinen Künstlern verlost XXXLutz ein nach den eigenen Wünschen eingerichtetes Kinderzimmer

Kinder malen für Kinder! Die XXXLutz Möbelhäuser gehen einmal mehr mit Comedian Bülent Ceylan Hand in Hand für die gute Sache. Ab sofort sind alle Kinder hierzulande aufgerufen, ihr ganz eigenes Bild zu malen, wie sie auf dem Roten Stuhl wohnen. Für jedes eingesandte Werk der kleinen Künstler spendet XXXLutz 100 Euro an die "Bülent Ceylan für Kinder Stiftung" - eine bis dato einmalige Aktion, denn die Spendensumme ist nach oben hin offen. Alle Kinder haben bis zum 31. August 2022 die Möglichkeit ihr Bild einzusenden, ehe die Stiftung des Mannheimer Comedians den großen Spendenscheck beim bundesweiten Weltkindertag am 20. September 2022 entgegennehmen wird. Unter allen teilnehmenden Künstlern verlosen die Möbelhäuser mit dem Roten Stuhl ein komplett nach den eigenen Wünschen eingerichtetes Kinderzimmer.

Starke Partnerschaft von Bülent Ceylan mit den XXXLutz Möbelhäusern

"Als Comedian bringe ich die Menschen gerne zum Lachen. Umso trauriger stimmt es mich, wenn ich Kinder sehe, denen es nicht so gut geht", sagt Bülent Ceylan: "Mit XXXLutz habe ich dabei ein Unternehmen mit Menschen gefunden, die meine Stiftung schon seit ihrer Gründung 2017 kontinuierlich unterstützen - die nun gestartete Aktion ist einmalig und ich rufe alle Kids in ganz Deutschland dazu auf, jetzt Pinsel und Stifte rauszuholen und zu malen, was das Zeug hält. Das ist nicht nur eine XXXL-Aktion, sondern ich hoffe am Ende auch auf einen XXXL-Scheck." Einen Großteil der Spenden will Bülent Ceylan durch seine Stiftung auch ganz gezielt aus der Ukraine geflüchteten Kindern zukommen lassen.

CEO Alois Kobler: "Bei dieser Aktion gibt es nur Gewinner!"

XXXLutz steht seit vielen Jahren an der Seite von Bülent Ceylan und seiner Kinderstiftung - gemeinsam mit dem Comedian wurde nun diese außergewöhnliche Idee geboren. "Bei all den vielen sozialen Aktivitäten, die wir als erfolgreiches Unternehmen für unsere Gesellschaft umsetzen, lag und liegt unser Fokus gerade auf den Kleinsten", sagt Alois Kobler, CEO XXXLutz Deutschland: "Wir sind sehr stolz darauf, Stiftungspartner der ersten Stunde zu sein. Wir alle hoffen, dass möglichst viele kleine Künstler mitmachen und auf diese Art anderen Kindern helfen. Damit gibt es bei dieser Aktion nur Gewinner."

So läuft die große Aktion zum Weltkindertag

Zum Mitmachen aufgerufen sind bundesweit alle Kinder. Sie sollen bis zum 31. August 2022 ein Bild malen und dabei ganz persönlich sowie individuell zum Ausdruck bringen, wie sie auf dem großen Roten Stuhl von XXXLutz wohnen - der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Alle Teilnehmer haben nicht nur die Möglichkeit, mit ihrem gemalten Bild anderen Kindern etwas Gutes zu tun, sondern kommen mit ihrem Kunstwerk auch auf die große XXXLutz Picture Wall. Zudem wird unter allen Einsendungen ein komplett nach den eigenen Wünschen eingerichtetes Kinderzimmer verlost. Bilder sollen per E-Mail ( weltkindertag@xxxlutz.de) eingesendet oder im nächsten XXXLutz Möbelhaus abgegeben werden. Alle weiteren Infos gibt es auf der XXXLutz Website ( www.xxxlutz.de/weltkindertag).

Die XXXLutz Unternehmensgruppe

Die XXXLutz Unternehmensgruppe betreibt über 370 Einrichtungshäuser in 13 europäischen Ländern und beschäftigt mehr als 25.700 Mitarbeiter. In Deutschland tragen über 11.000 Mitarbeiter zum Erfolg der Gruppe bei, die hierzulande 49 XXXLutz Einrichtungshäuser und 46 Mömax-Trend-Mitnahmemärkte betreibt. Mit einem Jahresumsatz von 5,34 Milliarden Euro ist die XXXLutz-Gruppe einer der größten Möbelhändler der Welt. Im gemeinsamen GIGA Einkaufsverband werden zudem die mehr als 1,6 Milliarden Euro Umsatz von POCO (8.500 Mitarbeiter) gebündelt. Die XXXLutz-Gruppe hat ihren Deutschland-Sitz seit 2009 im mainfränkischen Würzburg. Im Zuge der weiteren Expansion ist 2019 dort eine komplett neue Firmenzentrale entstanden, die den Mitarbeitenden ein attraktives Arbeitsumfeld bietet.

