Mainz (ots) - ZDF-Programmhinweis Bitte aktualisierten Programmtext beachten! ZDF Donnerstag, 15. Dezember 2022, 0.45 Uhr Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke u. Daniel Schröckert Anne Wernicke und Daniel Schröckert sprechen über "Avatar: The Way of Water", die Fortsetzung von James Camerons bahnbrechendem Kinoerfolg von 2009. Sam Worthington ist erneut als Jake Sully zu sehen, der seinen menschlichen Körper verlassen hat und ...

