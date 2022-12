ZDF

"maybrit illner" im ZDF mit Bundespräsident a.D. Joachim Gauck

"Ein Jahr der Krisen - Angst vor der Zeitenwende?" - darüber diskutiert Maybrit Illner mit ihren Gästen in der letzten Ausgabe des zu Ende gehenden Jahres. Am Donnerstag, 15. Dezember 2022, 22.45 Uhr, ist Bundespräsident a.D. Joachim Gauck in der Sendung.

Krieg, Klima, Energieknappheit, Rezession – viele Menschen zweifeln, ob die Politik diese Krisen in den Griff bekommt. Manche zweifeln, ob sie demokratisch zu lösen sind. Bedroht wird die Demokratie auch von außen, durch autokratische Systeme, ob in Putins Russland, in China oder auch in Ungarn. Wie umgehen mit dieser doppelten Gefahr, der von innen und außen? Und wie kann man die aktuellen und die kommenden Zumutungen einigermaßen gerecht verteilen?

Bei Maybrit Illner diskutieren auch die Historikerin Hedwig Richter, die Vorsitzende der Grünen-Jugend, Sarah-Lee Heinrich, sowie der ZDF-Moderator und Dokumentarfilmer Claus Kleber.

Die erste Ausgabe von "maybrit illner" im neuen Jahr ist am Donnerstag, 12. Januar 2023, um 22.15 Uhr im ZDF zu sehen.

