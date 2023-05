ARD Das Erste

"Weltspiegel extra: Ende der Ära Erdogan? - Die Türkei hat die Wahl" am 10. Mai 2023, 22:50 Uhr im Ersten

München (ots)

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt am Mittwoch, 10. Mai, um 22:50 Uhr einen "Weltspiegel extra" vom BR aus:

10. Mai 2023, 22:50 Uhr

Weltspiegel extra

Ende der Ära Erdogan? - Die Türkei hat die Wahl

Film von Ahmet Senyurt und Michael Schramm

Wahlkampfendspurt in der Türkei: 36 Parteien bewerben sich um landesweit gut 56 Millionen Stimmen. Einigkeit herrscht vor allem in einem Punkt: Viele sprechen von einer Schicksalswahl. Kann sich Präsident Recep Tayyip Erdogan mit seiner islamisch, nationalen Regierung nach mehr als 20 Jahren weiter an der Macht halten? Oder gelingt es einem breiten Parteien-Bündnis, die Wende zu schaffen und Demokratierechte zu stärken? Wird die Türkei wieder westlicher oder wendet sie sich noch mehr ab?

Die Möglichkeit, auch in Deutschland zu wählen, verschärft viele Polarisierungen. Diskutiert wird über das Wahlrecht für Deutsch-Türken in der dritten und vierten Generation. Sie seien nicht mehr vertraut genug mit Belangen der Türkei, argumentieren Kritiker. Strittig auch, dass die AKP für ihre Wähler Fahrdienste mit Steuermitteln eingerichtet hat, während Oppositionspolitiker dies aus der Parteikasse bezahlen müssen.

Redaktion: Brigitte Abold (BR)

Darüber hinaus senden am 8. Mai die "tagesthemen" live aus Istanbul. Sechs Tage vor der Wahl fängt Moderatorin Caren Miosga die Stimmung im Land ein und spricht u. a. mit Befürworter*innen und Gegner*innen des amtierenden Präsidenten.

