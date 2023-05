ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 8. Mai 2023, 21:00 Uhr, live aus Berlin



Moderation: Louis Klamroth

Das Thema: Menschen suchen ein Zuhause: Wer ist schuld an derWohnungsnot?

Die Gäste:

Klara Geywitz, SPD, Bundesministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen

Caren Lay, Die Linke, Bundestagsabgeordnete; Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik

Erdal Balci, Familienvater, sucht mit seiner Familie seit über sechs Jahren ein bezahlbares Haus oder Grundstück

Dirk Salewski, Bauunternehmer

Gerhard Matzig, Buchautor und Architektur-Journalist bei der Süddeutschen Zeitung

Das Eigenheim unbezahlbar, günstige Mietwohnung nicht zu haben. Warum haben

alte Menschen oft zu große Wohnungen, während junge Familien nichts finden?

Warum wird so wenig und so teuer gebaut? Und machen die vielen Vorschriften

und Ökoauflagen das Bauen bald ganz unmöglich?

