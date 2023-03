ARD Das Erste

"Brennpunkt" am 10. März 2023, 20:15 Uhr im Ersten

Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute um 20:15 Uhr einen 10-minütigen "Brennpunkt" (NDR) aus.

10. März 2023

20:15 - 20:25 Uhr

Brennpunkt: Amoklauf in Hamburg

Moderation: Stefan Niemann

Bei einem Amoklauf in Hamburg wurden sieben Menschen erschossen, darunter ein ungeborenes Kind. Der mutmaßliche Täter erschoss sich offenbar kurz nach Eintreffen der Polizei. Die Tatwaffe hatte er wenige Monate nach der Genehmigung einer Waffenbesitzkarte legal erworben. Der "Brennpunkt" analysiert Hintergründe der Tat und die gegenwärtige Praxis der Waffenvergabe in Deutschland.

Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.

Redaktion: Thomas Berbner

