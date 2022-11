ARD Das Erste

Supermodels Eva Padberg und Tatjana Patitz auf dem Rate-Laufsteg

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Wer weiß denn sowas?" - Das Wissensquiz vom 7. bis 11. November 2022 um 18:00 Uhr im Ersten

Zum Auftakt in die neue Ratewoche treten die Schauspieler Ronald Zehrfeld und Birgit Minichmayr, die in der TV-Reihe "Dengler" als Privatdetektiv Georg Dengler und Hacker-Aktivistin Olga Illiescu zusammen ermitteln, gegeneinander zum Wettraten an. Wer wird bei "Wer weiß denn sowas?" die kniffligen Rate-Fälle knacken?

Sie sangen als erfolgreiches Spaß-Duo "Die Doofen" über den "Mief" und waren mit ihren herrlich absurden Talks die Stars der Kult-Comedy-Show "Samstag Nacht". Am Dienstag gibt's ein witziges Wiedersehen zwischen Olli Dittrich und Wigald Boning beim fröhlichen Wettraten.

Er ist Arzt und Comedian, kann aber bei "Frag doch mal die Maus" auch die große Samstagabend-Show. Am Mittwoch tritt Eckart von Hirschhausen gegen den ehemaligen "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz an. Bei diesem Zusammentreffen erwartet die Zuschauer jede Menge cleverer Spaß!

Am Donnerstag verwandelt Moderator Kai Pflaume das Quiz-Studio in einen Laufsteg für Supermodels! In den 90er Jahren waren Eva Padberg und Tatjana Patitz auf jedem Cover präsent, kombinierten elegant Schönheit und Geschäftssinn. Bei "Wer weiß denn sowas?" treten die beiden Models jetzt zum charmanten Rateduell an.

Zum Wochenausklang trifft der alte "Alte" den neuen "Alten": Nach zehn Jahren gibt Jan-Gregor Kremp im kommenden Jahr den Staffelstab als Hauptdarsteller der TV-Serie "Der Alte" an seinen Kollegen Thomas Heinze weiter. Am Freitag wetteifern die beiden Schauspieler - mit kompetenter Unterstützung der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton - beim Erraten der richtigen Antworten auf Fragen wie diese:

Laut einer Studie des israelischen Weizmann-Instituts haben enge Freunde ...?

a) einen sich ähnelnden Körpergeruch

b) unabhängig voneinander dieselbe Gehgeschwindigkeit

c) beim Zusammensein dieselbe Pulsfrequenz

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 7. bis 11. November 2022 im Überblick:

Montag, 7. November - Ronald Zehrfeld und Birgit Minichmayr

Dienstag, 8. November - Olli Dittrich und Wigald Boning

Mittwoch, 9. November - Eckart von Hirschhausen und Guido Cantz

Donnerstag, 10. November - Eva Padberg und Tatjana Patitz

Freitag, 11. November - Jan-Gregor Kremp und Thomas Heinze

Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Media für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

Fotos über www.ard-foto.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell