ARD Das Erste

"hart aber fair" am Montag, 7. November 2022, 21:00 Uhr, live aus Berlin

Moderation: Frank Plasberg

Das Thema: Corona-Brennpunkt Krankenhäuser - zermürbt und angeschlagen wie das ganze Land?

Die Gäste:

Karl Lauterbach (SPD, Bundesgesundheitsminister)

Klaus Holetschek (CSU, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege)

Lisa Schlagheck (Fachgesundheits- und Krankenpflegerin am Universitätsklinikum Münster)

Christina Berndt (Wissenschaftsredakteurin bei der "Süddeutschen Zeitung")

Martin Machowecz (Journalist; Leiter des "Zeit"-Ressorts "Streit")

Masken-, Impf- und Isolationspflicht - geht der Streit um Corona auch im dritten Pandemie-Winter weiter? Was macht das mit dem Land und mit den besonders betroffenen Krankenhäusern? Wie werden die Kliniken wieder gesund - zum Wohl der Patienten und der Mitarbeiter?

Wie immer können sich Interessierte auch während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und schon jetzt über die aktuelle Internet-Seite ( www.hart-aber-fair.de) ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln.

Redaktion: Torsten Beermann (WDR)

