"SommerKino im Ersten": "Der Vorname" - ein herrlich-komisches Desaster-Dinner

am Montag, 25. Juli 2022, um 20:15 Uhr

Hochklassige Komödien-Unterhaltung mit Christoph Maria Herbst, Justus von Dohnányi, Florian David Fitz, Janina Uhse, Caroline Peters, Iris Berben und Serkan Kaya: DasSommerKino im Ersten zeigt am 25. Juli 2022 um 20:15 Uhr die Free-TV-Premiere von "Der Vorname". Der Film ist nach der Ausstrahlung acht Tage lang in der ARD Mediathek abrufbar.

Genüsslich verkocht Regisseur Sönke Wortmann gesellschaftliche Reizthemen mit persönlichen Animositäten zu einer grandios besetzten Kinokomödie mit Biss! "Der Vorname", das deutsche Remake der französischen Gesellschaftskomödie "Le Prénom", begeisterte bundesweit mehr als eine Million Zuschauer:innen.

Star-Kino nach einem wahren Fall - "Vergiftete Wahrheit" feiert am Dienstag, 26. Juli 2022, um 22:50 Uhr seine deutsche Free-TV-Premiere

Hollywoodstar und Golden-Globe-Preisträger Mark Ruffalo legt sich in "Vergiftete Wahrheit" als unbeugsamer Außenseiter mit einem angesehenen US-Konzern an. Am 26. Juli 2022, um 22:50 Uhr im SommerKino im Ersten kommt der packende Wirtschaftsthriller auf die Fernsehbildschirme.

"Vergiftete Wahrheit" erzählt die wahre Geschichte des Anwalts Rob Bilott, der es im Alleingang mit einem der weltweit größten Chemiekonzerne aufnahm und den sogenannten Teflon-Skandal ans Licht brachte. In der Hauptrolle brilliert Mark Ruffalo, an seiner Seite spielen die Oscar-Preisträger Tim Robbins und Anne Hathaway sowie Bill Pullman, inszeniert von Erfolgsregisseur Todd Haynes.

