Fantastische Zwei: Alexander Eder und Smudo bei "Wer weiß denn sowas?"

Das Wissensquiz vom 11. bis 15. April 2022, um 18:00 Uhr im Ersten

München (ots)

Der Juror und sein ehemaliger Schützling treffen sich zum Wochenstart zum Rate-Battle: Ende 2018 nahm Alexander Eder an der Gesangs-Castingshow "The Voice of Germany" teil. Mit seiner tiefen Stimme à la Elvis, dem Look von Ben Affleck und einem charmanten österreichischen Akzent überzeugte er damals Juror Smudo ("Die Fantastischen Vier") von seinem Talent. Am Montag treten die beiden Musiker gegeneinander an.

In der Loipe und am Schießstand lieferten sich der norwegische Biathlet Emil Hegle Svendsen und sein deutscher Konkurrent Michael Greis bei Weltmeisterschaften und Olympischen Winterspielen früher so manches spannende Rennen. Am Dienstag hat Moderator Kai Pflaume die beiden Ausnahmesportler zum packenden Rateduell ins Studio eingeladen.

Einen Tag vor dem Kinostart ihres gemeinsamen Films "Eingeschlossene Gesellschaft", in dem Florian David Fitz den beliebten Sportlehrer und Zyniker "Peter Mertens" und Nilam Farooq die junge Referendarin "Sarah Schuster" spielen, treten die beiden Schauspieler bei "Wer weiß denn sowas?" zum fröhlichen Raten an.

Am Donnerstag treffen sich die "Hit Radio FFH"-Moderatorin Evren Gezer und der "King of Comedy" Atze Schröder zum lustigen Schlagabtausch, wenn sie an der Seite der beiden Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton versuchen, interessante Quizfragen, wie diese, richtig zu beantworten:

Der kanadische Rocksänger Bryan Adams ...?

a) widmete "Run to You" dem kanadischen Leichtathletikteam

b) schrieb "Please Forgive Me" für eine Kellnerin, die er beleidigt hatte

c) war in dem von ihm besungenen "Summer of '69" erst 9 Jahre alt

Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 11. bis 15. April 2022 im Überblick:

Montag, 11. April - Alexander Eder und Smudo

Dienstag, 12. April - Emil Hegle Svendsen und Michael Greis

Mittwoch, 13. April - Florian David Fitz und Nilam Farooq

Donnerstag, 14. April - Evren Gezer und Atze Schröder

Freitag, 15. April - Karfreitag

Am Samstag, 16. April 2022, um 20:15 Uhr, lädt Kai Pflaume zur großen "Wer weiß denn sowas XXL" Show ein.

Wer mitspielen und mit gewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.

"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

"Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas

